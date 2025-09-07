Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Türkiye deprem gerçeğini hatırlamaya devam ediyor.

Balıkesir beşik gibi sallanıyor.

Sındırgı'da geçtiğimiz haftalarda meydana gelen 6.1'lik depremin ardından peş peşe artçı depremler olmaya devam ediyor.

Bugün yeni bir deprem daha meydana geldi.

4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD, saat 12.35'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği 7,72 km olarak belirlendi

"GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ"

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde, saat 12.35’te 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip etmekteyiz." denildi. ,

BİR DEPREM DAHA

Geçtiğimiz dakikalarda meydana gelen 4.9'luk depremin ardından 4.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha oldu.

İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Balıkesir'de meydana gelen deprem, başta İstanbul ve Bursa olmak üzere İzmir'den de hissedildi.

Birçok vatandaşın telefonuna deprem uygulamalarından da mesajlar geldi.

ALİ YERLİKAYA: SAHA TARAMALARI DERHAL BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da deprem sonrası X hesabından yaptığı paylaşımda, ekiplerin sahada olduğunu söyledi.

Balıkesir Sındırgı’da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir.



Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ