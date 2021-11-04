Marmara'daki küçük ölçekli balıkçılara verilecek destek miktarı artırıldı

Bakan Bekir Pakdemirli, Marmara Denizi’ndeki küçük ölçekli balıkçılara verilecek desteği 2 katına çıkardıklarını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmara Denizi'ndeki küçük ölçekli balıkçılara müjde verdi.

Verilecek destek miktarına ilişkin bilgilendirme yapan Bakan Pakdemirli, ödemelerin cuma günü yapılacağını duyurdu.

2 BİN İLA 2 BİN 900 LİRA ARASINA ÇIKTI

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Pakdemirli, desteğin 2 bin ila 2 bin 900 lira arasına çıktığını belirtti.

BAKAN DUYURDU

Pakdemirli'nin açıklamalarında, "Marmara Denizi’ndeki küçük ölçekli balıkçılara verilecek destek miktarını iki katına 2 bin - 2 bin 900 TL’ye çıkardık.

CUMA GÜNÜ YAPILACAK

Marmara’da 3 bin 447 balıkçımız ödeme için başvurdu. Başvuran bölge balıkçılarımıza yaklaşık 8,2 milyon TL destekleme ödemesini 5 Kasım Cuma günü yapacağız." ifadeleri yer aldı.