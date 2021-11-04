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    Marmara'daki küçük ölçekli balıkçılara verilecek destek miktarı artırıldı

    Bakan Bekir Pakdemirli, Marmara Denizi’ndeki küçük ölçekli balıkçılara verilecek desteği 2 katına çıkardıklarını duyurdu.
    • AA
    • 04.11.2021 - 11:39
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 12:38
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    Marmara'daki küçük ölçekli balıkçılara verilecek destek miktarı artırıldı

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmara Denizi'ndeki küçük ölçekli balıkçılara müjde verdi.

    Verilecek destek miktarına ilişkin bilgilendirme yapan Bakan Pakdemirli, ödemelerin cuma günü yapılacağını duyurdu.

    2 BİN İLA 2 BİN 900 LİRA ARASINA ÇIKTI

    Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Pakdemirli, desteğin 2 bin ila 2 bin 900 lira arasına çıktığını belirtti.

    BAKAN DUYURDU

    Pakdemirli'nin açıklamalarında, "Marmara Denizi’ndeki küçük ölçekli balıkçılara verilecek destek miktarını iki katına 2 bin - 2 bin 900 TL’ye çıkardık.

    CUMA GÜNÜ YAPILACAK

    Marmara’da 3 bin 447 balıkçımız ödeme için başvurdu. Başvuran bölge balıkçılarımıza yaklaşık 8,2 milyon TL destekleme ödemesini 5 Kasım Cuma günü yapacağız." ifadeleri yer aldı.

    Marmara daki küçük ölçekli balıkçılara verilecek destek miktarı artırıldı #1

    Marmara daki küçük ölçekli balıkçılara verilecek destek miktarı artırıldı #2

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