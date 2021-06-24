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- Marmara'dan temizlenen müsilaj Şile'de toplanıyor
Marmara'dan temizlenen müsilaj Şile'de toplanıyor
- DHA
- 24.06.2021 - 13:20
- Güncelleme : 24.06.2021 - 13:31
Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj adlı deniz salyasını temizleme çalışmaları devam ediyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 15 günde toplam 5 bin 738 metreküp müsilajı Marmara'dan temizlediklerini açıkladı.
İstanbul ve çevre illerde temizlenen atıkların toplandığı alan ise havadan görüntülendi.
ŞİLE'DE MÜSİLAJ DEPOLAMA ALANI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen müsilajla mücadelede çalışmalarında denizden toplanan müsilaj, toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSTAÇ'a ait Şile Kömürcüoda Katık Atık Bertaraf Tesisleri'ndeki Düzenli Depolama Alanı'nda toplanıyor.
3 BİN METREKÜP HACMİNDE
Sızdırmaz vidanjörlerle getirilen müsilaj, 3 bin metreküplük depolama alanına dökülüyor.
Depolama alanı, çöplerin döküldüğü yerin hemen yanında bulunuyor. Toprağa dökülen müsilajın kahverengi renk aldığı ve su birikintilerinin de oluştuğu görülüyor.