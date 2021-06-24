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    Marmara'dan temizlenen müsilaj Şile'de toplanıyor

    Marmara Denizi'nden çıkan müsilaj, Şile Kömürcüoda Katık Atık Bertaraf Tesisleri'nde toplanıyor. Depolama alanına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İBB ve özel kuruluşların topladığı müsilaj getiriliyor.
    • DHA
    • 24.06.2021 - 13:20
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 13:31
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    Marmara'dan temizlenen müsilaj Şile'de toplanıyor

    Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj adlı deniz salyasını temizleme çalışmaları devam ediyor.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 15 günde toplam 5 bin 738 metreküp müsilajı Marmara'dan temizlediklerini açıkladı.

    İstanbul ve çevre illerde temizlenen atıkların toplandığı alan ise havadan görüntülendi.

    ŞİLE'DE MÜSİLAJ DEPOLAMA ALANI

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen müsilajla mücadelede çalışmalarında denizden toplanan müsilaj, toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSTAÇ'a ait Şile Kömürcüoda Katık Atık Bertaraf Tesisleri'ndeki Düzenli Depolama Alanı'nda toplanıyor.

    Marmara dan temizlenen müsilaj Şile de toplanıyor #1

    3 BİN METREKÜP HACMİNDE

    Sızdırmaz vidanjörlerle getirilen müsilaj, 3 bin metreküplük depolama alanına dökülüyor.

    Depolama alanı, çöplerin döküldüğü yerin hemen yanında bulunuyor. Toprağa dökülen müsilajın kahverengi renk aldığı ve su birikintilerinin de oluştuğu görülüyor.

    Marmara dan temizlenen müsilaj Şile de toplanıyor #2

    Marmara dan temizlenen müsilaj Şile de toplanıyor #3

    Marmara dan temizlenen müsilaj Şile de toplanıyor #4

    Marmara dan temizlenen müsilaj Şile de toplanıyor #5

    Marmara dan temizlenen müsilaj Şile de toplanıyor #6

    Marmara dan temizlenen müsilaj Şile de toplanıyor #7

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