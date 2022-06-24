Petrol
109.67
-0.35%
Euro
18.2874
0.05%
Dolar
17.3685
0.09%
Altın
1.02
0.42%
Borsa
2551
0.29%
Bitcoin
363.826
1.69%
BTXN Coin
7.81
-3.93%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C
    Marmaris'te ormanı yakan kişi yakalandı: İşte fotoğrafı

    Marmaris'te ormanı yakan kişi yakalandı: İşte fotoğrafı

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının sorumlusu, alkollü olduğunu ailesiyle arasındaki husumetten dolayı yangını çıkardığını itiraf etti.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2022 - 07:52
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 09:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangın nedeniyle büyük hüzün içerisinde.

    Türkiye'nin en güzel bölgelerinden biri binlerce hektar orman kül oldu.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Elimizde bir kimlik var" açıklamasının ardından emniyet ve jandarma ekipleri çalışmalarını hızlandırdı ve akşam saatlerinde ormanı yakan kişi yakalandı.

    Ailesiyle husumeti vardı, alkollüyken ormanı yaktı

    Güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alınan S.A. suçunu itiraf etti.

    Alkollü olduğunu söyleyen S.A., Bördübet Saklı Köy bölgesindeki ormanlık alanı, ailesiyle arasındaki ticari husumetten dolayı yaktığını söyledi.

    3 farklı noktaya sigara izmariti bıraktı

    Babasının bölgedeki arazisini sattığını ve kendisinin dışlandığını belirten hain, 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangına neden oldu.

    Bir diğer yandan da, şüphelinin yakalandığı yerde içinde benzin olduğu belirlenen 2 adet 5 litrelik pet şişe ele geçirildi.

    Marmaris te ormanı yakan kişi yakalandı: İşte fotoğrafı #1


    İlginizi Çekebilir

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    'Evleri tahliye edilen ailelere 3 bin TL ödendi'
    Gündem

    "Evleri tahliye edilen ailelere 3 bin TL ödendi"

    İzmir'de 100 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı
    Yaşam

    İzmir'de 100 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı

    Görüş Bildir