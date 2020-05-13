Mart ayı cari denge rakamları açıklandı

Mart ayında cari açık 4 milyar 923 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cari açık, geçen yılın mart ayında 120 milyon dolar olmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Mart ayı Ödemeler Dengesi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bir önceki yılın mart ayında 120 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık gerçekleşti.

12 AYLIK CARİ İŞLEM FAZLASI, 1 MİLYAR 463 MİLYON DOLARA GERİLEDİ

Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler fazlası, 1 milyar 463 milyon dolara geriledi.

Bu gelişmede; ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 551 milyon dolar artarak, 4 milyar 289 milyon dolara ulaşması, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 918 milyon dolar azalarak 735 milyon dolara gerilemesi ve geçen yılın aynı ayında 131 milyon dolar net giriş gözlemlenen ikincil gelir dengesi kaleminde bu ay 197 milyon dolar net çıkış gerçekleşmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın mart ayında 3 milyar 930 milyon dolar fazla vermişken, bu ayda 1 milyar 160 milyon dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 529 milyon dolar tutarında azalarak, 514 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 9 milyon dolar azalarak 1 milyar 49 milyon dolar oldu.