MASAK, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ı incelemeye aldı! Şirketleri naylon çıktı.. Son günlerde adından sıkça söz ettiren ve lüks yaşantısıyla gözler önünde olan Dilan Polat'ın mal varlığı ve para kaynağı inceleme altına alındı. MASAK hazırladığı raporda, vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullanmış olabilecekleri değerlendirmesinde bulundu.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin gündeminde, lüks yaşantısıyla göz önünde olan ve şimdilerde kara para aklama iddialarıyla dikkat çeken fenomen Dilan Polat var...

Uzun süredir sosyal medyada yakından takip edilen ve her paylaşımı olay olan Polat, çalışanları ve eşiyle olan diyaloğu ile hafızalarda yer ediniyor.

Yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Polat, ''Türk kahvemi altın tozuyla sırf birilerini rahatsız etmek için içiyorum.'' dedi.

Öte yandan, ''Bazen bir AVM’de günlük 750 bin TL harcıyorum.'' diyerek herkesi şaşırttı.

Paranın kaynağı merak konusu oldu

Bir süre önce dolarlardan saçına peruk yapan, kahvesine altın tozu koyan, eşi tarafından kendisine lüks otomobiller ve helikopter hediye edilen, çok sayıda güllerle fotoğraf paylaşan Polat, artık sadece sosyal medya kullanıcıların gündeminde değil.

Çiftin mal varlığı ve para kaynakları özellikle Twitter'da merak konusu oldu.

Sorgulanınca paylaşımlara son verdi

Konuyla yakından ilgilenen avukat Feyza Altun, güzellik merkezleriyle böyle bir servete 3 yılda ulaşmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Ardından Polat Ailesi'yle karşı karşıya gelerek tehditler aldığını açıkladı.

İddiaların odağındaki Polat Ailesi ise bu süreçte gösterişli paylaşımlarına son verdi. Her defasında ülkeye döviz soktuklarını belirterek iddiaları yargıya taşıyacaklarını söyleseler de soru işaretleri ortadan kalkmadı.

Öyle ki ortaya çıkarılan bir gerçek de, kendisine ait bir mücevher şirketinin 15 bin lira vergi ödediği öğrenildi.

MASAK harekete geçti

Bunun üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), harekete geçerek kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddiaların odağındaki Polat Ailesi hakkında rapor hazırladı.

En çok dikkat çeken iddia, Polat ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetilmesi ve bu şirketlere yönelik suç gelirlerini aklamaları oldu.

Yapılan incelemelere göre; Polat’la bağlantılı 16 şirket bulunuyor. Bu şirketlerin hesaplarına gelen para transferlerinin 500 milyon liradan fazlasının internet üzerinden gerçekleştiği belirlendi.

3 şirket naylon çıktı

Mal alınan şirketlerin çoğunluğunun, kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden oluştuğu ortaya çıktı.

MASAK, bu tedarikçilerin aslında bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan 3 şirket olduğunu belirledi.

Raporda, Dilan Polat’ın ortak ve ilişkili olduğu 5 şirketi bu 3 tedarikçi şirketten 225 milyon 743 bin liralık mal alışında bulunduğu bilgisine yer verildi.

Şaibeli işlemler 200 milyon liradan fazla

Öte yandan sahte olduğuna dair şüphe barındıran işlemlerin 200 milyon liradan fazla olduğu da tespit edildi.

Elde edilen hasılatın nakit olarak çekildiği, Engin Polat’a ait şirkete nakit yatırıldığı ve lüks araç ile gayrimenkul alımı gerçekleştirildiği belirlendi.

MASAK, bu işlemlerin suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan oluşturabileceği ve vergi matrahını azaltmak amacında oldukları değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Polat’ın varlıklarına tedbir uygulanması kararı da savcılığa bırakıldı.

Sıla Doğu intihar etti iddiası

Konu gündemdeki yerini tüm güncelliğiyle korurken, Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu hakkında da bir iddia ortaya atıldı.

Canlı yayında uyuşturucu kullandığını itiraf etmesinin ardından gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Doğu'nun, intihar girişiminde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü.

Doğu’nun avukatı, konuya ilişkin açıklama yaparak, “Müvekkil Sıla Doğu’nun intihar girişiminde bulunduğuna dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkil, rutin hayatına devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.