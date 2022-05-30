Maske zorunluluğu kalktı mı? Toplu taşıma ve hastanelerde maske yasağı bitti mi?

Maske zorunluluğu kalktı mı? Toplu taşıma ve hastanelerde maske yasağı bitti mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından maske yasağıyla ilgili alınan önemli bir kararı duyurdu. Peki maske zorunluluğu kalktı mı? Toplu taşıma ve hastanelerde maske yasağı bitti mi?

Türkiye, iki yıldır hayatın her alanını olumsuz etkileyen koronavirüs salgınından kurtulmak için gün sayıyor.

Koronavirüse yönelik alınan tedbirler, aşılama çalışmalarının hız kazanmasıyla birlikte kademeli olarak azaltıldı.

Ancak vaka sayılarının düşmesine rağmen toplu taşıma ve hastanelerde maske takma zorunluluğu devam ediyor.

Birçok ülke maskelere veda ederken vatandaşlar, Türkiye'de ne zaman maske kullanımına son verileceğini merak ediyor.

Bilindiği üzere Bilim Kurulu'nun 26 Nisan tarihli son toplantısında, vaka sayılarının binin altına düşmesinin ardından maske zorunluluğunun tamamen kaldırılacağı yönünde bir karar çıkmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maske yasağı ile ilgili alınan yeri kararı duyurdu.

Peki, maske zorunluluğu kalktı mı? Toplu taşıma ve hastanelerde maske yasağı bitti mi? Metro, metrobüs, otobüslerde maske takmak zorunlu mu? İşte Bakan Koca'nın açıklaması...

Maske zorunluluğu kalktı mı?

Covid-19 vaka sayılarının arka arkaya üç gündür binin altında olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske yasağı ile ilgili yeni bir karar alındığını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yağtığı açıklamada toplu ulaşımda maske zorunluluğunun kaldırıldığını söyledi.

Hastanelerde maske takmak zorunlu mu?

Maske zorunluluğunun kaldırılmasında tek istisna olarak hastanelerin kaldığını belirten Koca, "Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz.

Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa!" dedi.