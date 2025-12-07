Masterchef 2025 şampiyonu belli oldu! Masterchef 2025, 6 Aralık'ta sona erdi. Yarışamda finale kalan Özkan Akan ve Sezer Dirican hünerlerini sergiledi. Finalde balkabağı temalı tabağıyla 24 puan elde eden Sezer, toplamda 65 puan alarak şampiyon oldu.

Göster Hızlı Özet Masterchef 2025'te finale kalan Özkan Akan ve Sezer Dirican, hünerlerini sergiledi.

Sezer, balkabağı temalı tabağıyla 24 puan alarak toplamda 65 puanla şampiyon oldu.

Özkan ise finalde 63,5 puanda kaldı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef 2025'te büyük final, milyonları ekrana kilitledi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, MasterChef 2025'te büyük final için heyecan doruktaydı. Uzun maratonun ardından MasterChef'te Çağatay, Sezer, Özkan ve Hakan son dörde kaldı. ÖZKAN VE SEZER FİNALE KALDI Bu dörtlü arasından canlı yayında final oynayan isimler ise sırasıyla Özkan ve Sezer oldu. Adını finale yazdırmayı başaran ikili, canlı yayında karşı karşıya geldi. İLK TURDA BERABERLİK Özkan ve Sezer, ilk turda Türk mutfağından bir menü hazırladı. İlk turda en iyi tabağı çıkartmaya çalışan Özkan ve Sezer, şeflerden toplamda 21’er puan alarak berabere kaldı. İKİNCİ TURDA ÖZKAN 43 PUAN ALDI İkinci turda da uluslararası mutfak üzerine hünerlerini sergileyen Özkan ve Sezer verilen süre içerisinde yemeklerini hazırladı. İkinci turun sonunda Özkan toplamda 43, Sezer ise 41 puana ulaştı. Fina turuna kalan yarışmacılar en iyi tabak için kolları sıvadı. ŞAMPİYON SEZER DİRİCAN OLDU Özkan final tabağıyla 20,5 puan aldı ve toplamda 63,5 puana ulaştı. Sezer ise balkabağı temalı tabağıyla 24 puan elde ederek toplamda 65 puan aldı. Böylece MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu. Gündem Haberleri Murat Kurum'dan Hatay paylaşımı: Nergis gibi umudun çiçeği oldu

Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Havaalanlarına kuş ve drone önleme sistemleri geliyor

Yılmaz Tunç: 2017'den bugüne kadar 2 milyon dosyayı uzlaşma ile sonuçlandırdık