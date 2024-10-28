Haber Merkezi

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye tüm hızıyla sürüyor.

Dün akşamki bölümde şefler ilk etapta yarışmacılardan nar ile yaratıcılık yapmalarını istedi.

Tabağı çok beğenilen isme Mehmet Şef, 2 yıl aradan sonra kaşık fırlattı.

EZGİ KAŞIK ALDI

Heyecanla beklenen ismin Ezgi olduğunu açıkladı.

Kaşığın sahibi Ezgi, "Gururluyum tabii, çok mutluyum. Stres altında yapabildiklerimi çok seviyorum. Evet, bugün birkaç kez size sinyalini verdim ama ben de hiç bu kadar kendime güvenerek bir tabak çıkarmamıştım daha önce. Ufak tefek düşüncelerim vardı ama 45 dakikada bu tabağı dönüştürebildiğim için hem kendimle gurur duyuyorum. Sizlerden bu kadar güzel yorumlar alabildiğim için ve tabii ki bu kadar başarılı arkadaşların arasında 2024'ün ilk kaşığını alabildiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

KAŞIK ALAN TABAĞINI ANLATTI

Ezgi tabağını ise şu sözlerle anlattı:

Şefim, Somer Şef'in Flying Noodle'ını yorumladım. Teknik birebir aynı. Sadece ben hem nar çektirmesi hem de biraz mürekkep koyarak hamuru renklendirdim. Sonra tabii bu uçmuyor, ben bir kuş yuvası şekli vermeye çalıştım. Ortasına bir bıldırcın çalıştım. Bıldırcının sadece but ve kanatlarında kemik var şefim. Onu tutup daha rahat yiyebilmeniz için.

HAKAN ELENDİ

İkinci tura kalan isimler Kerem, Semih, Alper ve Hakan oldu.

Şefler en başarısız tabağı yapan ismi açıkladı. MasterChef 2024'e veda eden yarışmacı Hakan oldu.