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    Matrah artırımı nedir? Hangi vergi türlerinde matrah artırımı yapılır?

    Matrah artırımı dünden bu yana en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Matrah artırımı nedir? İşte merak edilen sorunun cevabı..
    • 11.11.2022 - 09:36
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    Matrah artırımı nedir? Hangi vergi türlerinde matrah artırımı yapılır?

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Otomobilde ÖTV indirimi yok, matrah düzenlemesi üzerinde çalışılıyor" açıklaması sonrası matrahın ne olduğu merak edilmeye başladı.

    Vatandaşlar matrahın ne olduğunu araştırmak için arama motorlarında konuyla ilgili araştırmalarına hız verdi. Peki matrah nedir ve hangi vergi türlerinde matrah artırımı yapılır?

    Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, Katma Değer Vergisi mükellefleri  ile Gelir ve Kurumlar Stopaj Vergisi mükelleflerinin faydalanabileceği matrah artırımı günün en çok merak edilen konuları arasında yerini aldı.

    Matrah artırımı nedir? Hangi vergi türlerinde matrah artırımı yapılır? #1

    Matrah nedir?

    Matrah vergi borcunu hesaplamak için kullanılan ve vergi yasalarına göre belirlenen vergiye tabi tutar olarak tanımlanmaktadır.

    Matrah artırımı nedir?

    Matrah artırımından Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, Katma Değer Vergisi mükellefleri ile Gelir ve Kurumlar Stopaj Vergisi mükellefleri yararlanabilmektedir. Matrah artırımı, Maliye Bakanlığı tarafından yapılan vergi incelemesi sınucunda kişinin vergi ödememesine olanak sağlayan bir durumdur.

    Hangi vergi türlerinde matrah artırımı yapılır?

    Matrah artırımı yapılacak 4 vergi türü bulunuyor.

    - Gelir Vergisi

    - Kurumlar Vergisi

    - Katma Değer Vergisi

    - Stopaj Vergisi


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