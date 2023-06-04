Mauro Icardi golünü attı, tarihe geçti Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı maçta takımının ikinci golünü kaydeden Mauro Icardi, 2007-08 sezonundan sonra Galatasaray formasıyla Süper Lig'de üst üste 8 gol atan ilk oyuncu oldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların golcüsü Mauro Icardi, bu maçı da boş geçmedi.

Müsabakanın 71. dakikasında sol taraftan kullanılan köşe vuruşuna ceza sahası içinde topla buluşan Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımının mücadeledeki 2. golünü kaydetti.

Arjantinli yıldız 22 gol attı

30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 22'ye çıkardı.

Icardi, Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde ise rakip fileleri 5 kez havalandırmayı başardı.

Maça 11'de başlayan Mauro Icardi, 90 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe performansı alkış aldı

Mauro Icardi, Johan Elmander'in ardından Galatasaray formasıyla bir sezon içerisinde Fenerbahçe'ye hem iç saha hem de deplasmanda gol atan ilk oyuncu oldu.

Derbi performansı

Öte yandan Trabzonspor'a 1, Beşiktaş'a ise 3 gol atan Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye de toplamda iki gol atmış oldu.

Icardi şampiyonları da boş geçmedi

Icardi, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara karşı bu sezon forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılı takıma transferinden önce oynanan Trabzonspor maçında görev alamayan Icardi, sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçta 2, Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup ettikleri müsabaka ile Fenerbahçe karşısında 3-0 galip geldikleri karşılaşmada da birer kez gol sevinci yaşadı.

Arjantinli futbolcu, sezonun ikinci yarısında ise Trabzonspor'u 2-1, Medipol Başakşehir'i 1-0 ve Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettikleri maçlar ile Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri karşılaşmada birer gol attı.

Mauro Icardi, Süper Lig'de şampiyonluk kazanan takımlar karşısında forma giydiği 7 maçta 8 gol kaydetti.

Şenol Güneş'e gönderme yaptı

Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisinin ardından Şenol Güneş ve Jorge Jesus'a göndermede bulundu.

Derbiyi değerlendiren Mauro Icardi şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe derbisi çok önemliydi, kazanarak bitirmek çok önemliydi. Derbide gol atıyor olmama bana ekstra mutluluk veren bir şey. Sadece ben değil, takım olarak oynadık ve hep birlikte başardık. Aklıma koyduğum şey şampiyonluktu. Herkes bizim arkamızda durdu, derbiyi kazanarak taraftarımızı mutlu etmek bizim için bir onur.

Şenol Güneş ve Jorge Jesus'un deprem nedeniyle Gaziantep ve Hatayspor maçlarında 3 puan verilmesiyle ilgili eleştirilerine cevap veren Mauro Icardi "Lig geçerli değil, sayılmaz gibi şeyler söyleyenler varmış. Biz her takım gibi mücadele ettik ve Türkiye'nin en büyük takımı olduğumuzu gösterdik." ifadelerini kullandı.