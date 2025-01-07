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Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin dört bir yanında tatbikatlar düzenliyor..

Türkiye’nin dört bir yanında icra ettiği tatbikatlarla tecrübe ve bilgi birikimlerini artırmaya da devam ediyor.

TATBİKAT BAŞLADI

Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de 7-16 Ocak tarihlerinde icra edilecek olan Mavi Vatan-2025 Tatbikatı, Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda başladı.

MSB PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi sosyal medya hesabından tatbikattan görüntülerin yer aldığı bir videoyu paylaştı.

Paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 7-16 Ocak 2025 tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edilecek olan MAVİ VATAN-2025 Tatbikatı başladı. MAVİ VATAN-2025 Tatbikatı Basın Brifingi 6 Ocak 2025 tarihinde Deniz Harp Merkezi Komutanlığı/Gölcük’te gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.

20 BİN PERSONEL GÖREV ALIYOR

10 gün sürecek tatbikata 90 gemi ile 50 hava vasıtası iştirak edecek, toplam 20 bin personel görev alıyor.

Ayrıca tatbikata Kara Kuvvetleri Komutanlığından genel maksat ve CH-47 helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından, taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol uçağı, hedef çekme uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 6 sahil güvenlik botu katılacak.

TATBİKATIN AMACI

Tatbikatın amacının, Deniz Kuvvetleri bağlısı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, tatbikata katılacak unsurların harekata hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer kuvvet komutanlıklarıyla tatbikata katılan unsurlar arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi olduğu açıklanmıştı.