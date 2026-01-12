Mayın tehlikesine karşı görev yapacak gemiler Karadeniz'e açıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karadeniz'de sürüklenen mayınları tespit edip etkisiz hale getirmek için Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile oluşturulan MCM Black Sea Görev Grubu, 4 askeri gemiyle Karadeniz'e açıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

MCM Black Sea Görev Grubu 8. aktivasyonu Türk komuta gemisi TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi (A-575), Rumen mayın avlama gemisi ROS Ion Ghiculescu (M-270), Bulgar mayın tarama gemisi (BGS Priboy (M-63) ve Türk mayın avlama gemisi TCG Ayvalık'ın (M-267) Umuryeri-İstanbul'da toplanması ile 9 Ocak 2026 tarihinde başladı.

SÜRÜKLENEN MAYINLAR ETKİSİZ HALE GETİRİLECEK