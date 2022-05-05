Mayıs ayı kira artış oranı 2022: Kiralara ne kadar zam gelecek?

Mayıs ayı kira artış oranı 2022: Kiralara ne kadar zam gelecek?

TÜİK, 2022 Nisan ayına dair enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından mayıs ayı kira artış oranı belli oldu. Peki 2022 Mayıs ayında kiralara ne kadar zam gelecek?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıkladı.

Rakamların açıklanmasının ardından mayıs ayında kiralara gelecek zam oranı, hem ev sahipleri hem de kiracılar tarafından merak edildi.

TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı mayıs ayı için yüzde 34,46 oldu.

Peki mayıs ayında kiralara ne kadar zam gelecek? 2022 Mayıs kira artışı ne kadar? İşte, enflasyon oranlarına göre kira artışı...

Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar?

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisini açıklamasıyla mayıs ayı kira zam oranları belli oldu.

TÜFE'de 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti.

Buna göre, ev sahipleri mayıs ayında kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 34,46 oranında zam yapabilecek.

Mayıs ayı kira artış oranı hesaplama

Mevcut kira bedeli: 1.000 TL

Kira Artış Oranı: % 34,46

Mayıs 2022 Kira Artış Tutarı: 344,60 TL

Mayıs 2022 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.344,60 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 TL olan bir kiracının Mayıs 2022'de ödeyeceği kira zammı 344,6 TL lira olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 344,6 TL lira olarak gerçekleşecek.