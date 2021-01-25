MEB 23 günlük etkinlik nedir? Birlikte 23 gün etkinliği nasıl indirilir? MEB 23 günlük takvimde neler var?

MEB 23 günlük etkinlik nedir? Birlikte 23 gün etkinliği nasıl indirilir? MEB 23 günlük takvimde neler var?

Milli Eğitim Bakanlığı, yarı yıl tatilinde öğrencilere yönelik olarak "Birlikte 23 gün tatil etkinlikleri" adlı bir çalışma hazırlayıp Bakanlığın web sitesinde yayımladı. Peki Birlikte 23 Gün nedir?

Milyonlarca öğrenci, uzaktan eğitim sürecinde 2021 yılının ilk karnesine kavuştu. Karnelerini dijital olarak alan öğrenciler, e-okul üzerinden erişim sağlayabiliyor.

21 gün sürecek olan ara tatilin ardından, 15 Şubat tarihinde kademeli olarak okul sıralarına dönmesi planlanan öğrenciler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Birlikte 23 Gün" adlı etkinlik takvimi hazırladı.

Peki MEB 23 günlük etkinlik nedir? 23 günlük etkinlik nasıl indirilir? 23 gün etkinli ne işe yarar, içinde neler var? İşte detaylar..

MEB BİRLİKTE 23 GÜN NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin yarı yıl tatilinde yararlanmaları amacıyla sınıf düzeylerine göre her gün için yapılabilecek etkinlikleri içeren web sitesini yayınladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosymal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Birlikte 23 Gün” Tatilde de olsak birlikteyiz. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimiz için ayrı ayrı tatil etkinlikleri takvimi hazırladık. Derslerinize de güzel yansımalarının olacağını düşündüğüm tatil etkinlik takvimimiz https://birlikte23gun.meb.gov.tr’de sizi bekliyor." ifadelerine yer verdi.

MEB 23 GÜNLÜK ETKİNLİKTE NELER VAR?

“Birlikte 23 Gün” tatil etkinlikleri ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin tatil süreçlerini eğitim öğretim çerçevesinde planlamayı hedefleyerek öğrencilerin süreç içinde derslere olan tutum ve davranışlarındaki olumlu ivmenin süreklilik arz etmesi için sunuldu..

Birlikte 23 Gün” tatil etkinlikleri içeriğinde öğrencilerin harf, sayı, renk gibi farklı kavramlara farklı açıdan bakmalarını sağlayan “Resfebe” bölümü; Türk ve dünya bilimi ve sanatı alanlarında yaptığı çalışmalarla tanınan şahsiyetlerin tanıtıldığı “Kim O” bölümü; bulmaca, sudoku, oyun, günün deneyi ve öğrencilerin yazma becerilerinin gelişimi için hikâye tamamlama etkinliklerinin bulunduğu bölümler yer alıyor.

MEB BİRLİKTE 23 GÜN NASIL İNDİRİLİR?

Ara tatili değerlendirmek isteyen öğrenciler ve veliler MEB 23 Gün Etkinlikleri hakkında yoğun bir şekilde araştırma yapıyor. Peki MEB Birlikte 23 Gün nasıl indirilir? İşte detaylar..

“Birlikte 23 Gün” etkinlikleri takvimi https://birlikte23gun.meb.gov.tr adresinde erişime açıldı.