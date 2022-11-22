MEB açıkladı! Açıköğretim lise sınavları başladı mı, online mı olacak? 2022-2023 AÖL sınav tarihleri!

MEB açıkladı! Açıköğretim lise sınavları başladı mı, online mı olacak? 2022-2023 AÖL sınav tarihleri!

Açıköğretim lise sınav tarihleri için Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. Peki açıköğretim lise sınavları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte MEB 2022-2023 AÖL sınav tarihleri...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıköğretim lise (AÖL) sınavlar tarihleri hakkında duyuru yaptı.

Binlerce açıköğretim lise öğrencisi sınav takviminin yayınlanmasının ardından sınavın online olup olmayacağını araştırmaya başladı.

MEB, YKS veya YÖK ile herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşen ancak henüz liseden mezun olamayanlar için ek bir sınav düzenleyeceğini duyurdu.

MEB'in açıklamalarının ardından arama motorlarında AÖL sınav takvimi araştırılmaya başladı.

Peki açıköğretim lise sınavları başladı mı? Ne zaman yapılacak? Online mı yüzyüze mi yapılacak? İşte MEB 2022-2023 AÖL sınav takvimi...

AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

22 Ağustos-14 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları;9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak gerçekleşecek.

AÖL mezuniyet şartları

18 yaşını doldurmayan adaylar en az 8, 18 yaşını dolduran kişiler için ise en az 5 dönem ders almak zorunda,

Kazanılan toplam kredinin 170 olması,

Müfredat tarafından belirlenen ortak derslerin başarıyla tamamlanması,

Dil ve Anlatım dersinden başarılı olunması,

En az 1 dönem açık öğretim sınavına girilmesi.

AÖL ek sınav duyurusu

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanmış ancak Açık Öğretim Lisesinden mezun olamamış öğrenciler Ek Sınava (2021-4 ek sınavı) katılabilecektir.

Öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenci numarası ve şifreleri ile giriş yaparak 2021-4 ek sınav katılım durumlarını sorgulayacak. 2021-4 ek sınavı, 21 Kasım 2022 tarihi saat 09.30 ile 23 Kasım 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.