Euro
9.8833
0.16%
Dolar
8.3859
0.18%
Altın
481.61
-0.03%
Borsa
1.453
0%
Bitcoin
399.173
-2.78%
EXEN Coin
26.20
-3.74%
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    MEB, öğretmenlerin mazeret atamalarının yapılacağını duyurdu

    Bakan Özer, bu yıl yaz tatili iller arası ataması kapsamında yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerin tayinlerini mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerine yapılacağını bildirdi.
    • AA
    • 26.08.2021 - 09:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MEB, öğretmenlerin mazeret atamalarının yapılacağını duyurdu

    Birçok öğretmen, sağlık, aile birliği, can güvenliği gibi nedenlere bağlı olarak atama isteyebiliyor.

    Mazeret ataması olarak geçen bu talep yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde, öğretmen olan eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabiliyor.

    İller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenler için, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan müjde verildi.

    ATAMA HAKKI TANINDI

    MEB, 2021 yaz tatili mazeret ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleştiremeyen öğretmenler için atama hakkı tanındığını duyurdu.

    MEB, öğretmenlerin mazeret atamalarının yapılacağını duyurdu #1

    MAZERETLERİNİN OLDUĞU İLE ATANACAKLAR

    Yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerin, mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerinin emrine atanacağı söylendi.

    MEB, öğretmenlerin mazeret atamalarının yapılacağını duyurdu #2

    BAKANLIK DUYURDU

    Bakanlığın sosyal medya hesabından "Bakan Özer'den öğretmenlerimize mazeret tayini müjdesi" vurgusuyla yapılan paylaşımda, "2021 Yaz Tatili Mazeret Ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır. Hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir