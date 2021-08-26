MEB, öğretmenlerin mazeret atamalarının yapılacağını duyurdu

Bakan Özer, bu yıl yaz tatili iller arası ataması kapsamında yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerin tayinlerini mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerine yapılacağını bildirdi.

Birçok öğretmen, sağlık, aile birliği, can güvenliği gibi nedenlere bağlı olarak atama isteyebiliyor.

Mazeret ataması olarak geçen bu talep yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde, öğretmen olan eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabiliyor.

İller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenler için, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan müjde verildi.

ATAMA HAKKI TANINDI

MEB, 2021 yaz tatili mazeret ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleştiremeyen öğretmenler için atama hakkı tanındığını duyurdu.





MAZERETLERİNİN OLDUĞU İLE ATANACAKLAR

Yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerin, mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerinin emrine atanacağı söylendi.





BAKANLIK DUYURDU

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Bakan Özer'den öğretmenlerimize mazeret tayini müjdesi" vurgusuyla yapılan paylaşımda, "2021 Yaz Tatili Mazeret Ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır. Hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.