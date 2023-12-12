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MEB tarafından kaldırılan sınıf anneliği, isim değiştirerek devam ediyor...

MEB tarafından kaldırılan sınıf anneliği, isim değiştirerek devam ediyor... Son dönemlerde denetime giren uygulama bakanlık tarafından kaldırılırken, bazı okullarda sınıf anneliğinin isim değiştirerek devam ettiği belirlendi. Uygulamanın yeni ismi ise "sınıf temsilcisi" oldu.