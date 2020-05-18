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- MEB: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
MEB: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Milli Eğitim Bakanlığı, "Uzaktan eğitim süreci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek." açıklamasında bulundu.
- AA
- 18.05.2020 - 20:24
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirleri kapsamındaki uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklama yapıldı.
"UZAKTAN EĞİTİM, 19 HAZİRAN CUMA GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK"
Açıklamada, "Salgın tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başladığımız uzaktan eğitim süreci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecektir." ifadesi kullanıldı.
Bakanlığın açıklamasında, sürecin devamına ilişkin tüm detayların ayrıca paylaşılacağı aktarıldı.