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MEB: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek

MEB: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek

Milli Eğitim Bakanlığı, "Uzaktan eğitim süreci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek." açıklamasında bulundu.