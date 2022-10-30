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    MEB ve Vakıfbank promosyonu güncelledi

    MEB ve Vakıfbank promosyonu güncelledi

    Revize edilen banka promosyon sözleşmesine göre daha önce 3 bin lira alan Bakanlık merkez teşkilatı personeline 22 bin 500 lira daha ödenerek promosyon ücreti 25 bin 500 liraya çıkartıldı.
    • 30.10.2022 - 11:22
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 11:28
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    Yeni yıl yaklaştıkça kamu kurumlarının bankalarla olan promosyon anlaşmaları revize ediliyor.

    Milli Eğitim Bakanlığı da o kurumşlardan biri oldu.

    İHA'nın haberine göre bakanlığın merkez teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapıldığı Vakıflar Bankası ile personel başına 3 bin TL ödenmek üzere 1 Ocak 2021'den geçerli ve üç yıllık banka promosyon anlaşması, Bakan Mahmut Özer'in talimatıyla yeniden güncellendi.

    Promosyon 25 bin 500 liraya çıktı

    Vakıfbank Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucu 31 Aralık 2023 tarihinde süresi dolacak olan maaş promosyon sözleşmesi, iki yıl ilave edilerek revize edildi. Buna göre daha önce personel başına alınan 3 bin liraya ek olarak 22 bin 500 lira daha ödenerek maaş promosyonu 25 bin 500 liraya yükseltilmiş oldu.

    İmzalanan sözleşmeye göre banka promosyon ücretleri 16 Kasım tarihinde personelin maaş hesaplarına yatırılacak.

    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı taşra teşkilatında görev yapan personel ise bağlı bulundukları il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin daha önce aldıkları karar doğrultusunda sözleşme yaptıkları bankalarla çalışmalarını yürütüyor.

    MEB ve Vakıfbank promosyonu güncelledi #1



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