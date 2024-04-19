Meclis lokantasındaki yemek fiyatları yeniden gündemde

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) yemek fiyatları yeniden dikkatleri üzerine çekti..
Enflasyonun etkisiyle artan fiyatlara rağmen Meclis lokantasındaki yemekler piyasanın çok altında kalıyor..
Fiyatların vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandığı Meclis'ten, sosyal medyaya yeni bir yemek faturası yansıdı.
Faturada pilav, cacık, kayısı kompostosu, kuver ve İspir fasulyesinin fiyatları yer alıyor.
Pilav 10, cacık 10, kuru fasulye 42 TL...
Bir önceki faturaya göre, fiyatlara ortalama 2,5 ila 4 lira arasında zam yapıldığı görülüyor..
Faturada yer alan fiyatlar şu şekilde;
*Pilav 10 TL
*Cacık 5 TL
* Kayısı kompostosu 11 TL
* Kuver 5 TL
* İspir fasulyesi 42 TL
Zamdan önce ise fiyatlar şu şekildeydi;
* İspir fasulyesi 38 TL
* Pilav 7,5 TL
* Salata 7,5 TL
* Döner 76 TL
Yapılan cüzi miktardaki zam ve sosyal medyada paylaşılan faturaya kısa sürede yorum yağdı..
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