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Meclis lokantasındaki yemek fiyatları yeniden gündemde

Meclis lokantasındaki yemek fiyatları yeniden gündemde Yemek fiyatlarının restoranlara göre çok daha ucuz olmasıyla öne çıkan Meclis lokantası, yemeklere yapılan cüzi zamlarla eleştirilerin hedefi oldu..