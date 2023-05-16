Meclis'in ilk mesaisi yemin töreni olarak başlayacak Milletvekili seçimlerinin ardından yenilenen parlamento, kesin seçim sonuçlarının açıklanmasının üçüncü günü toplanarak Meclis'te kürsüye çıkarak yemin metni okuyacak

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Türkiye 14 Mayıs'ta tarihi bir seçimi geride bıraktı...

Tarihi seçimin ardından 28. Dönem Milletvekili adayları belli oldu.

Bunun ardından milletvekili seçimi ile parlamento da yenilendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28'inci yasama dönemi takvimi yemin töreni ile işlemeye başlayacak.

Seçim sonuçlarından üç gün sonra toplanacak

İç tüzüğe göre Genel Kurul, kesin seçim sonuçlarının açıklanmasını takip eden üçüncü gün toplanacak.

Milletvekileri yemin metni okuyacak

Yeni dönemin milletvekilleri alfabetik sırayla, seçim çevresi ve isimlerine göre kürsüye gelerek yemin metnini okuyacak.

16 kişi cumhurbaşkanlığı kabinesinden

600 vekil arasında cumhurbaşkanlığı kabinesinin 16 ismi de bulunuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve 15 bakan yeni dönemde milletvekili olarak görev yapacak.

Bakanlar yemin törenine katılmayacak

Bunun ardından bu isimler yemin ettiklerinde bakanlıklarının devam edip etmeyeceği sorusu merak uyandırdı.

AK Parti, bakanlıkların hizmetlerinde aksama yaşanmaması için buna karşı ara bir formül geliştirdi. Söz konusu 16 isim yemin törenine katılmayacak.

Yeni kabineye kadar bakanlar görevinde

Bakanlar, 28 Mayıs'taki ikinci tur Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçlanıp yeni kabine kurulana kadar görevde kalacak.