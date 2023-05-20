Meclis'te 28. Dönem'in ilk kaydını kadın vekil yaptı TBMM'de, genel seçimin ardından 28. Dönem'in ilk kaydını yaptıran MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, çiceklerle karşılandı.

AA

14 Mayıs'ta sandık başına giden Türkiye kararını verdi.

Seçimlere rekor düzeyde bir katılım oldu ve vatandaşlar tercihini yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı ancak milletvekilliği seçimleri kesinleşti.

Öte yandan, bu dönemde kadın milletvekillerinin siyasetteki temsil oranı yükseldi.

28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, Meclis'e giren 600 milletvekilinin 121'ini kadınlar, 479'unu erkekler oluşturdu.

İlk kaydı kadın vekil yaptı

TBMM'de, 14 Mayıs'ta yapılan genel seçimin ardından 28. Dönem'in ilk kaydını MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy yaptırdı.

Meclis'e eşi Prof. Dr. Emin Ersoy ile gelen Ayşe Sibel Ersoy'u görevliler çiçek ve çikolata ile karşıladı.

Ersoy'u karşılayan TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanı Ahmet Yurtman, Ersoy'un 27. Dönem'de de milletvekili olarak görev yaptığını anımsattı.

"Sadece yeni mazbatayı getirdi"

Yurtman şu şekilde konuştu:

Normalde burada bizim size daha önce de anlattığımız bir sürü işlemler vardı. Ama onlar yeni gelenler için.



Ayşe Hanım'ın daha önceden diğer bütün işlemleri yapıldığından sadece yeni mazbatayı getirdi. Böylece işlemi bitti. Biz de çok mutlu olduk, sizi çok bekledik.

"Sayın vekilim ilk geldiği için bir yemek ikram ediyoruz"

Basın mensuplarının kendisine sık sık ilk gelen milletvekiline yönelik atacakları adımı sorduğunu belirten Yurtman, "Sayın vekilim ilk geldiği için bir yemek ikram ediyoruz." dedi.

"Erken gelmişim güzel oldu"

Kayıt işlemlerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Ersoy, ilk gelen milletvekili olduğunu bilmediğini ifade ederek, "Geliyorlardır diye düşündüm. Bölge olarak seçim de kesinleştiği için dün akşam Ankara'ya geldim. Erken gelmişim. Güzel oldu." sözlerini sarf etti.

"Bazen gergin ortamlar oluyor"

Yeni dönemde kadın milletvekillerinin sayısının artmasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Ersoy şu ifadeleri konuştu:

Çok şükür. Kadın olduğum için benim için güzel bir şey. İnşallah Genel Kurulda da kadınların o hoşgörüsü, nezaketi, zarifliği yansır diye düşünüyorum.



Bazen gergin ortamlar oluyor. Daha güzel olacak. Nüfusumuzun yüzde 50'den fazlası kadın. Onları temsil etmek her bir vekil arkadaşım için güzel bir olanak olacak.

"Güzel bir vatanda güzelliklerle yaşamayı herkes istiyor"

28. Dönem'den beklentisinin sorulması üzerine Ersoy, herkesin sesinin olduğu bir Genel Kurul olacağını, Genel Kurulun herkesi kapsayacağını dile getirdi.

Ayşe Sibel Ersoy, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin soruyu ise şunları söyledi: