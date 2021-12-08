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    Meclis'te CHP'nin Süleyman Soylu'ya sataşmasıyla yumruklu kavga çıktı

    Meclis'te CHP'nin Süleyman Soylu'ya sataşmasıyla yumruklu kavga çıktı

    Kürsüde bütçe görüşmelerine ilişkin söz alan CHP'li vekillerin, Süleyman Soylu'ya yönelik söylemlerinin ardından çıkan tartışmada, yumruklar havada uçuştu.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 12:45
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 12:56
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    Bütçe görüşmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) devam ediyor.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı ile ilgili kuruluşların bütçesinin tartışıldığı Meclis'te, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın söz aldı.

    Erkan Aydın'ın kürsüde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sataşmasıyla birlikte Meclis'te, gergin anlar yaşandı.

    CHP, KÜRSÜDEN İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'YA İTHAMDA BULUNDU

    Siyaset bilimci James Clarke'ın, "Bir siyasetçi gelecek seçimi düşünür, bir devlet adamıysa gelecek nesilleri düşünür." sözlerini kullanarak Bakan Soylu'ya dönen Aydın, "Eğer Sayın Bakan, gelecek nesilleri düşünseydi, kendisiyle ilgili onlarca iddiayı bir televizyon programında değil, gelir burada TBMM'de 'önce dokunulmazlığımı kaldırın, sonra bir soruşturma komisyonu açın ve gelin bunları cevaplayın' derdi. Ancak o ne yaptı, mayıs ayından beri hala suç duyurusunda bulunacak. 7 aydır bekliyoruz. Sayın Bakan, o dokunulmazlığı kaldırın. Bu şekilde bir şey olmayacağını biliyoruz." dedi.

    Meclis'te CHP'nin Süleyman Soylu'ya sataşmasıyla yumruklu kavga çıktı ViDEO

    Meclis te CHP nin Süleyman Soylu ya sataşmasıyla yumruklu kavga çıktı #1

    YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

    Kendisinden önce konuşan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın sözlerine ithafta bulunarak Bakan Soylu'ya yönelik konuşmalarını sürdüren Erkan Aydın, Meclis'ten yükselen sesleri "Aynı şekilde iade ediyorum." diyerek bastırdı.

    Aydın'ın açıklamalarıyla birlikte birçok milletvekili ayağa kalktı. Bir araya gelen milletvekilleri, yumrukları havada salladı.

    Meclis te CHP nin Süleyman Soylu ya sataşmasıyla yumruklu kavga çıktı #2

    BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

    Aydın'ın, Bakan Soylu'ya müdahale etmesini istemesine karşın Başkan Süreyya Sadi Bilgiç, birleşime ara verdi.

    Meclis te CHP nin Süleyman Soylu ya sataşmasıyla yumruklu kavga çıktı #3

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