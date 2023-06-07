Meclis'te yeni kabine ve milletvekilerinin yemin töreni Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni kabinenin belli olması ve bakanlıklarda devir teslim törenlerinin tamamlanmasının ardından Meclis'te yemin töreni gerçekleştirildi.

ensonhaber.com

Türkiye tarihi seçimini geride bıraktı.

Seçimin ardından Türkiye 28. Dönem milletvekilileri ve yeni kabine belli oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclis'inde ise bu kapsamda hazırlıklar tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görevli 16 bakan, aday gösterildikleri şehirlerden milletvekili oldu.

AK Parti'nin 15'i büyükşehir olmak üzere 16 seçim bölgesinde birinci sıra adayı gösterilen kabine üyeleri, 28. yasama döneminde TBMM'de olacak.

Yemin töreni gerçekleştirildi

Bu kapsamda milletvekilleri ve yeni bakanlar seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre tek tek yemin ederek yemin metnini kürsüden yüksek sesle okudu.

Böylece milletvekilleri ve bakanlar resmen göreve başlamış oldu.

Yeni kabinenin belirlenmesiyle görevini devreden eski bakanlar da Meclis'te yemin etti.

Eski bakanlar resmi olarak Milletvekili görevlerine başladı

Eski bakanların görev aldığı şehir ve bölgeler şu şekilde:

Bu kapsamda eski bakanlar resmen milletvekili olarak göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir

Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. Bölge, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge,

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri,

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. Bölge, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon milletvekili oldu.