Meclis'te gerginlik sürüyor! HDP'li Sırrı Sakık'a küfreden MHP'li Celal Adan özür dilemeyeceğini söyledi MHP'li Celal Adan, mikrofonu kapalı sanarak söylediği küfrün tutanaklarda yer aldığını ancak Parlamentoyu bağlamadığını belirterek özür dilemeyeceğini söyledi. Adan'a tepki gösteren HDP'li Sırrı Sakık ise "Bu Parlamentodan özür dilemeniz gerekir, bizden özür dilemeniz gerekir" diyerek tepki gösterdi.

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ANKA

TBMM'nin son gündemi MHP'li Celal Adan ve HDP'li Sırrı Sakık arasında geçen diyalog..

Meclis Genel Kurulu'un 26 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilen oturumunda, MHP'li Meclis Başkanvekili Celal Adan, HDP Milletvekili Sırrı Sakık'ın konuşmasının ardından, mikrofonunun açık olduğunu unuttu.

Adan'ın Sakık'a "P.venkler" dediği duyulmuştu.

Genel Kurul'da günlerdir bu durumu protesto eden HDP grubu, bugün de MHP'li Adan'dan özür bekledi.

Yine gergin anlar yaşandı.

MHP'li Adan özür dilemeyeceğini söyledi

TBMM Genel Kurulu açıldığında TBMM Başkanvekili Celal Adan, yaptığı konuşmasında ifadesinin tutanaklarda yer aldığını ancak bunun parlamentoyu bağlamadığını belirterek özür dilemeyeceğini söyledi.

"Parlamentoyu bağlayacak hiçbir husus bulunmamaktadır"

Adan, şu ifadeleri kullandı:

Sayın milletvekilleri, 3 dönemdir Meclis Başkan Vekilliği görevini yürütmekteyim, görev sürem boyunca tarafsız, adaletli ve hakkaniyet içerisinde hareket etmek hususundaki gayretim bütün siyasi grupların takdiriyle karşılanmıştır. Bütün gruplara teşekkür ediyorum.



Geçtiğimiz günlerde Meclisi yönettiğim oturumla ilgili olarak bazı tartışmalar Genel Kurulda gündeme gelmiştir. Bu konuda oturum sırasında ifade ettiğim hususlar bizatihi tutanaklarda yer almaktadır. Bunun dışında, beni ve parlamenter arkadaşlarımı, Parlamentoyu bağlayacak hiçbir husus bulunmamaktadır.

HDP'li Sakık: Bizden özür dilemeniz gerekiyor

Adan’ıun tutumuyla ilgili söz alan HDP'li Sırrı Sakık ise şunları söyledi:

Bakın, ben burada kime ne yaptığınızı çok iyi biliyorum, bütün Parlamento da biliyor. Bu Parlamentodan özür dilemeniz gerekir, bizden özür dilemeniz gerekir, bize milyonlarca oy vermiş vatandaşlardan özür dilemeniz gerekir. Öyle geçiştirmekle olmaz. Grupta oturup birbirinizi alkışlamakla Vallahi sizi sanki Kurtuluş Savaşı’nda bir kahraman gibi karşılıyorlardı; çok ayıp. Bunlar size de Parlamentoya da hiçbirimize yakışmıyor. Tutumunuzla ilgili söz istiyorum.

MHP'li Levent Bülbül: Biz üzerinde bir daha yorum veya duraksamaya yer vermeyecek kadar meselenin belli olduğunu ifade ettik

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Sakık’ın açıklamasının açık olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Bununla alakalı olarak, eğer sözlü olarak anlaşılmadıysa tutanaklarda bu yaptığınız açıklamanın ne olduğu gayet iyi bir şekilde anlaşılacaktır. Biz, daha ilk günden itibaren Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Başkan Vekili olarak yapmış olduğumuz açıklamalarda, bu meselenin ne olduğunu çok net bir şekilde izah ettik, bir de üzerinde bir daha yorum veya duraksamaya yer vermeyecek kadar meselenin belli olduğunu ifade ettik.



Bunun üzerine, bu meselenin daha fazla gündeme getirilmesinde, daha fazla deşilmesinde ve daha fazla farklı şekilde değerlendirilmesinde bir fayda mülahaza etmiyoruz. Sizlerin yapmış olduğunuz şu anki konuşma gayet nettir, biz de Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak bunu ifade etmişizdir. Bunun üstüne “İlla bu şöyle olmuştur” şeklinde bir yorum yapmanın fayda getirmeyeceğini tekrar ifade etmek istiyorum.

Sakık: Bize söylediklerinizi binle size iade ederiz

Sakık, hakareti kabul etmeyeceklerini belirterek, “Bakın, açık söylüyorum, bize söylediklerinizi binle size iade ederiz. Bize böyle davranmayın. Sizin aradığınız Grup Başkan Vekilini, geceleyin 3 kez, 5 kez aradınız” diye konuştu.

Celal Adan ile Sırrı Sakık yeniden tartıştı: Yalancı sensin, sen gammazcısın

Adan, Sakık’ın yalan söylediğini belirtti.

Bunun üzerine Sakık, “Sen yalan söylüyorsun! Yalancısın sen! Sen gammazcısın! Sana bin kez iade ediyorum! Geç yerine sen! Sen kimsin” ifadelerini kullandı.

Daha sonra HEDEP milletvekilleri alkışlarla kürsüye geldiler ve kürsüyü bir süre işgal ettiler.