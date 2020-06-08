Meclis'te pizza dönemi

Milletvekillerinin rahat bir şekilde yemek yemesi için Meclis'e açık hava lokantası yapılacak. Menüye de yeni lezzetler girdi.

Salgın döneminde kapalı kalan Meclis Genel Kurulu yeniden çalışmaya başladı.

Milletvekillerinin daha rahat çalışması için harekete geçildi.

Bu kapsamda milletvekillerinin serin bir ortamda yemek yiyebilmesi için bahçeye açık hava lokantası yapılıyor.

Açık hava lokantasının 18 Haziran'da açılması bekleniyor.

KAMELYA DA YAPILIYOR

Öte yandan; milletvekillerinin rahat vakit geçirmesi için kamelyaların da yapımı başladı.

VEKİLLERE PİZZA 10 LİRA

Öte yandan, menülerde de değişiklik yapıldı.

Pizza seçenekleri milletvekillerine sunuldu.

Dışarıda 30 lira seviyesinden satılan pizzaların Meclis'teki fiyatı 10 lira seviyesinde.

Milliyet'in haberine göre; milletvekillerinin en çok karışık pizzayı tercih ediyor.