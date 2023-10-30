Meclis'te protesto: HEDEP "Celal Adan istifa etsin" dedi MHP'li vekilin mikrofonu kapalı sanarak söylediği küfrü kabul edemeyeceklerini söyleyen HEDEP'li vekil, istifa çağrısı yaptı. HEDEP, Meclis sıralarına vurarak durumu protesto etti.

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ensonhaber.com

Geçtiğimiz hafta TBMM’de hararetli anlar yaşandı.

Kürsüde konuşan HEDEP Milletvekili Sırrı Sakık, Cumhuriyet’in ilk yıllarında Doğu Anadolu Bölgesi için Kürdistan isminin kullanıldığını söyledi.

Kürdistan polemiği

Sırrı Sakık’ın, “MHP ve CHP’nin yöneticileri girsin gizli celselerin tutanaklarına baksınlar. Orada kürdistanı görecekler.” ifadelerine tepki de gecikmedi.

TBMM Başkanvekili MHP’li Celal Adan, Sakık’ın sözlerine karşılık,”Buradan herhangi bir polemiğe girmek istememekle beraber Türkiye kurulurken milletimizin birlik ve beraberliğine, kardeşliğine, merhametine kurşun sıkıp askerlerimizi polisimizi oradaki vatandaşlarımızı şehit edenlere ve onların adı PKK iken bir milletvekili 'Türk askerini PKK tükürükle boğar' deseydi bu Meclis’ten canlı çıkamazdı. Mustafa Kemal’in devleti kurduğu dönemlerde.” notunu düştü.

Küfrü duyuldu

Adan’ın sözlerine karşı çıkan Sırrı Sakık, ısrarını sürdürdü.

Bu esnada mikrofonunun kapalı olduğunu düşünen Adan, “P.venkler” diyerek tepki gösterdi.

Ancak Adan’ın bu sözleri, Genel Kurul’da duyuldu.

Konu Meclis’te yeniden gündeme geldi.

"İstifa etsin!"

HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis Başkanı’nın Meclis tartışmalarına katılamayacağını belirterek devam etti.

Beştaş, şu cümleleri kullandı;

Bütün parlamentoya sesleniyorum. Bu konuda bugün bir tutum almazsak Meclis Başkanvekili hepimize küfür mü edecek?

Celal Adan’ın istifa etmesi gerektiğini söyleyen Beştaş, “Bunu sineye çekmeyeceğiz, kabul etmeyeceğiz.” dedi.

Sıralara vurarak protesto ettiler

Hemen ardından Beştaş, oturumu yöneten Bekir Bozdağ’dan oturuma ara vererek Meclis Başkanlık Divanı ile görüşmeler yapmasını ve bir tutum açıklamasını istedi.

Meclis Başkanvekili Bozdağ’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın sunumunun ardından görüşmeler yaparak tutumunu belirleyeceğini söylemesi üzerine HEDEP milletvekilleri, Bozdağ’ı protesto etti.

Vekiller, Meclis sıralarına vurarak tepki gösterdi.