Meclis'ten geçti! 2015 yılından önceki GSS prim borçları silindi
Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulu, 2025 yılı bütçe görüşmelerinin ardından Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

Bu görüşmenin ardından ise 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinin tahsilinden vazgeçilmesine ve aile hekimliğine ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmeleri de gerçekleşti.

1 OCAK 2015 ÖNCESİNDEKİ GSS BORÇLARI SİLİNDİ

1 Ocak 2015 öncesinde Genel Sağlık Sigortası prim borcunu ödemeyenlerin tüm borçları faiziyle silindi.

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Seçil Selen Balık
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