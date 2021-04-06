Meditasyon günah mıdır? Yoga yapmanın dini hükmü nedir? Diyanet yanıtladı..

Son zamanlarda oldukça popüler olan meditasyon ve yoga egzersizlerinin islamiyet açısından nasıl değerlendirildiği merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, yoga yapmanın dini hükmünü açıkladı.

Diyanet işleri başkanlığı, son yıllarda iyice rağbet görmeye başlayan 'kişisel gelişim yöntemlerinden meditasyon ve yogaya dair islami bilgileri paylaştı.

Özellikle zihin ve bedeni dinlendirme, konsantre olma, ruhu dinginleştirme gibi amaçlarla başvurulan yoga çeşitlerinin dini açıdan caiz olup olmadığı merak ediliyor.

Uzakdoğu dinleri ve öğretilerinden esinlenerek ortaya çıkan meditasyon İslam'da yeri olmayan düşünme biçimidir. Peki yoga yapmak günah mıdır? Yoganın dini hükmü nedir? İşte detaylar..

MEDİTASYON GÜNAH MI?

Meditasyon, müslüman olmayan budistlerin bir ibadet şeklidir.

İslam dini insanın ruhuna gerekecek bütün maneviyatları kapsar meditasyon yerine namaz kılmak tefekkürde bulunmak zikretmek gözünü yumarak dizüstü kıbleye karşı zikretmek ibadettir ve ruhu tatmin eder.

Bu açıdan meditasyon yapmak, islam dinine göre caiz değildir.

YOGA YAPMANIN DİNİ HÜKMÜ NEDİR? DİYANET YOGA AÇIKLAMASI..

Yoga, Hinduizm ve Budizm’de kişiye birtakım ilâhî bilgiler ve yetenekler kazandırarak, onun arınmasına ve hakikate ulaşmasına aracı olması amacıyla uygulanan bir yöntemdir.

Son yıllarda ülkemizde bedensel egzersiz ve psikolojik terapi faaliyetleri görünümünde yaygınlaşan yoga merkezlerinin önemli bir kısmı kendilerini bu dinlerden ayrıştırarak bağımsız yoga uygulayıcısı oldukları söylemiyle faaliyet göstermektedirler. Ancak yoganın dinî bir yönünün bulunmadığı ve zihinsel arınmayı amaçlayan alıştırmalar olduğu söylemi tam olarak gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü Hint dinlerinde yoga, dinî bir uygulama olarak varlığını sürdürmektedir. (“Brahmanizm”, DİA, VI, 331)

Buna göre bir Müslümanın, başka bir dinin inanç ve ibadetlerine dayandığını bilerek, yoga yapması uygun değildir.