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Haber Merkezi

Türkiye son 20 yıllık süreçte tüm ulaşım alanlarında büyük bir atılım yaptı.

Bu alanda kara yolları ise adeta devrim niteliğinde bir dönem yaşadı.

Şehirleri, ülkeleri hatta kıtaları birbirine bağlayan yollar, köprüler, viyadükler, tüneller art arda ülkeye kazandırıldı.

ULAŞIMDA YATIRIM VE KAZANIMLARI

Yapılan bu yatırımlarla hem halkın ulaşımı daha hızlı ve konforlu hale geldi hem milyarlarca dolar yakıt ve yüzlerce saat tasarruf sağlandı.

Bunun yanında güvenli yollar sayesinde binlerce kaza engellenmiş oldu, sayısız can kaybının da önüne geçildi.

Yatırımlar sayesinde hem turizm hem ticaret gelişti, şehirler kendi kendine yetebilen hale geldi, insanlar zenginleşti.

EN DİKKAT ÇEKEN ESERLERDEN BİRİ: GEBZE KAVŞAĞI

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yaşanan bu atılım sürecinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da durmadan mesai harcıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun ekip liderliğinde süren yatırımların en önemli ürünlerinden biri de Gebze Kavşağı...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde viyadükler ve köprülerden oluşan mega yapı İstanbul, Gebze, Bursa ve Trakya'daki sanayi bölgelerinin tam merkezinde yer alıyor.

Bu kapsamda İstanbul Boğazı'ndaki köprülerle Ege sahillerini İstanbul'a yakınlaştıran Osmangazi Köprüsü'nü birleştiriyor.

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ KAVŞAĞINA HAVADAN BAKIŞ

Bundan 20 yıl önce sadece Anadolu Otoyolu bulunan bölgede şimdi mühendislik harikası yollar, merkezleri birbirine yaklaştırıyor.

İşte bu Türkiye'nin en önemli bağlantı noktalarından biri olan Gebze Kavşağı havadan görüntülendi.

Havadan görüntüler nefes kesti.