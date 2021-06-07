Mehmet Akif Ekinci kimdir? HSK Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci'nin biyografisi

HSK 2. Daire Başkanlığı’na seçilen ve HSK'nın yeni başkanvekili olan Mehmet Akif Ekinci'ye dair bilgiler merak ediliyor. Peki Mehmet Akif Ekinci kimdir kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?

Yeni Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda görev dağılımı belli oldu.

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Abdulhamit Gül başkanlığında toplanan HSK Genel Kurulu’nda seçim yapıldı.

Seçim sonucunda 10 yıldır kesintisiz Kurul üyeliği görevini sürdüren Halil Koç HSK 1. Dairesi Başkanlığı’na, Mehmet Akif Ekinci ise HSK 2. Dairesi Başkanlığı’na seçildi.

Kurul üyeliğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden atanan Mehmet Akif Ekinci, HSK'nın yeni başkanvekili oldu. Bunun üzerine Mehmet Akif Ekinci'nin hayatı ile ilgili bilgiler gündeme geldi.

Peki Mehmet Akif Ekinci kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? İşte HSK Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci'nin biyografisi...

MEHMET AKİF EKİNCİ KİMDİR?

1967 yılında Şırnak Cizre'de dünyaya gelen Ekinci, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

İstanbul hakim adaylığından sonra sırasıyla Mardin, Meriç (Edirne), Silivri (İstanbul) ve İstanbul Cumhuriyet savcılıkları görevlerinde bulunmuştur. Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapmıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2017 yılında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine seçilen ve halen bu görevi yürüten Ekinci, 27 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeniden HSK üyeliğine atanmıştır.

Evli ve bir çocuk babası olan Ekinci, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) ilk genel kurulunda HSK Başkanvekili olarak seçilmiştir.