Mehmet Akif Ersoy, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucudan gözaltında...

Mehmet Akif Ersoy, dün akşam saatlerinde uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

8 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul etmek veya Bulundurmak' ya da 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından gözaltı kararı verildi.

ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ

Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi, dün akşam saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Ersoy ve diğer şüpheliler, bugün sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

TMSF GÖREVDEN ALDI

Mehmet Akif Ersoy, TMSF tarafından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındı.

Habertürk'ten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmıştır.

Yürütülen soruşturmanın selameti açısından Mehmet Akif Ersoy görevinden uzaklaştırılmıştır."