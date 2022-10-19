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    Mehmet Ali Çelebi AK Parti'de

    Mehmet Ali Çelebi AK Parti'de

    Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldı. Mehmet Ali Çelebi'ye parti rozetini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2022 - 12:23
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 12:55
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    CHP'den Memleket Partisi'ne geçen ve son olarak oradan da istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katılmıştı.

    Mehmet Ali Çelebi'ye AK Parti rozetini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

    "Neden buradayım.."

    Mehmet Ali Çelebi, AK Parti Grup Toplantısı'nda kürsüde yapmış olduğu açıklamada, "Allah utandırmasın öncelikle. Neden buradayım. Sayın Cumhurbaşkanım siz canınız, ben özgürlüğümle tehdit edildim. Bu millete cellat olan FETÖ zombi teşkilatına karşı olan mücadelenizde karşınızdayım. Asker kökenli bir milletvekiliyim.

    Bir milyona yakın asker, silah arkadaşım görevinin başında. Birçok devre arkadaşım şehit düştü. Kahraman Türk askerleri adına bu millete cellat olan hain PKK terör örgütü ile mücadelenizde yanınızdayım.

    "Atatürk'ün askeri olarak yanınızdayım"

    Temel gerekçem şu; Türkiye Cumhuriyeti devleti Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki en ciddi mücadelesini vermektedir. Bu nedenle ben de bir Atatürk askeri olarak Türkiye Yüzyılı mücadelesinde yanınızdayım." dedi.

    Mehmet Ali Çelebi AK Parti de #1

    "Benim için çok onurlu bir görev"

    AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının partiye katılmasıyla ilgili sorularını cevaplayan Çelebi, "Çok olumlu bir görev. Milli konulardaki tutumumuz belli. AK Parti ailesinin ve Cumhur İttifakı'nın görüşleri de belli. Elimden gelen desteği vermeye geldim. Benim için çok onurlu bir görev." dedi.

    Mehmet Ali Çelebi AK Parti'de VİDEO

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