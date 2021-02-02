Mehmet Ali Çelebi ile Levent Gültekin arasında 'kumpasçı' tartışması

Gazeteci Levent Gülekin ile CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Twitter üzerinden kumpasçı tartışmasına girdi. İki isim de birbirlerine ağır ifadeler kullandı.

Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, gazeteci Levent Gültekin ile tartışmaya girdi.

Levent Gültekin'in 18 Mart 2013'te attığı tweet'i alıntılayan eski CHP'li vekil Çelebi, “Kumpasçı, 2. Cumhuriyet’çi Levent Gültekin Halk Tv’de bana yerlilik, millilik ve demokratlık dersi veriyor. Hadi oradan hadi!” ifadelerini kullandı.

Kumpasçı ifadelerinin ardından ikili arasında bir polemik başladı.

"KUMAŞINIZ BU KADAR"

Gültekin, Çelebi’ye “Kumpasçı mı? O dönemde sizi savunan iki yazım var insan bunu yazarken utanır be. Görüşünü beğenmediğiniz insanı yaftalıyorsunuz çünkü kumaşınız bu kadar.” diyerek yanıt verdi.

Çelebi de bu paylaşıma, “Devam edelim mi?” deyip Gültekin’in eski paylaşımlarının ekran görüntüsüyle yanıt verdi.

"PAPAĞAN GİBİ İRONİ TWEET'LERİNİ GETİRİYORSUNUZ"

Gültekin ise Çelebi’ye, “Zekanız ve düzeyimiz bu kadar. Yüzlerce yazım, konuşmam var, papağan gibi ironi tweet'lerini getiriyorsunuz. Bunu yazan biri o dönemde sizi savunan yazıları nasıl yazdı? Düşünmek zor mu geliyor.” ifadeleriyle karşılık verdi.