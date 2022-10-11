Mehmet Ali Çelebi kimdir, nereli ve kaç yaşında? AK Parti'ye katıldığını bu sözlerle duyurdu..

Mehmet Ali Çelebi kimdir, nereli ve kaç yaşında? AK Parti'ye katıldığını bu sözlerle duyurdu..

Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.Peki kimdir Mehmet Ali Çelebi? İşte merak edilen hayatı..

Bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile AK Parti’ye katıldığını duyurdu.

İlk olarak CHP milletvekili olan Mehmet Ali Çelebi CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ne geçti ve son olarak oradanda istifa eden Mehmet Ali Çelebi bağımsız milletvekili olarak siyasete devam ediyordu.

Mehmet Ali Çelebi twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile AK Parti'ye katıldığını "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" sözleriyle duyurdu. İşte o açıklama;

Bu açıklamalar sonrası Mehmet Ali Çelebi'nin hayatı merak uyandırdı.Vatandaşlar Mehmet Ali Çelebi'nin hayatı hakkında araştırma yapmaya başladı.Peki kimdir Mehmet Ali Çelebi? İşte merak edilen hayatı..

Mehmet Ali Çelebi kimdir?

Mehmet Ali Çelebi 23 Temmuz 1984 yılında Ankara'da dünyaya geldi.İlk ve orta öğrenimini Amasya'da tamamlayan Çelebi liseyi Maltepe Askeri Lisesinde okudu.Mehmet Ali Çelebi Maltepe Askeri Lisesini birincilikle bitirdi.

2007 yılında Kara Harp Okulunu 4. olarak bitiren Mehmet Ali Çelebi teğmen oldu.Ergenekon davaları kapsamında, hakkındaki iddialar sebebiyle 18 Eylül 2008’de tutuklandı ve 41 ay cezaevinde yattı.

Mehmet Ali Çelebi 11 Mart 2014 tarihinde hakkında iddia edilen suçlardan beraat etti.

CHP'nin 35 ve 36. Kurultaylarında Parti Meclisine giren Mehmet Ali Çelebi 2018 genel seçimlerinde milletvekili seçildi.

29 Ocak 2021 tarihinde CHP'den istifa eden Çelebi daha sonra Memleket Partisine katıldı. 25 Şubat 2022 tarihinde Memleket Partisinden istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam eden Mehmet Ali Çelebi 10 Ekim 2022 tarihinde AK Parti'ya katıldığını açıkladı..