Haber Merkezi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahisle mücadele kapsamında başlattığı soruşturma sonucunda ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'e ev hapsi kararı uygulanmıştı. Erbil'in adli kontrol yükümlülükleri, itiraz üzerine nöbetçi sulh ceza hakimi tarafından kaldırılmıştı.
Dava sürecinin devam ettiği ünlü şovmen 30 Aralık'ta 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.
"KISMETİMDE BALIK DA YOK"
Mehmet Ali Erbil ev hapsi cezasının kaldırılmasının akabinde soluğu İstanbul Boğazı'nda aldı. Balık tutmaya çıkan ünlü şovmen, o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Erbil, balık tutmaya çalışırken çekilen karesini "Kısmetimde balık da yok" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
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