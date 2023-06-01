Mehmet Barlas hayatını kaybetti Sabah gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas 81 yaşında yaşamını yitirdi. Barlas rahatsızlığı sebebiyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

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Sabah gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas 81 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Şişli'deki bir hastanede müşade altında bulunan Barlas'ın vefatı, sevenlerini ve medya camiasını yasa boğdu.

"Mekanı cennet olsun"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Barlas için başsağlığı mesajı yayınladı.

Altun mesajında, "Sabah Gazetesi Başyazarı Sayın Mehmet Barlas'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Barlas'a Allah'tan rahmet, ailesine, okurlarına, sevenlerine ve tüm medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet Olsun." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise başsağlığı mesajında, "Gazetecilik mesleğinin duayen isimlerinden Mehmet Barlas, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, okurlarına ve medya camiasına başsağlığı diliyorum." dedi.

Öğrencilik yıllarında gazeteciliğe adım attı

Ankara'da 1942 yılında doğan Mehmet Barlas, lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden aldı.

Gazeteciliğe henüz öğrenci iken babasının Son Havadis'inde başlayıp, profesyonel gazeteciliğe Cumhuriyet'le birlikte adım attı. İsmail Cem'in TRT Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı.

Birçok gazetede çalıştı

1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.

Günaydın, Cumhuriyet, Milliyet, Sabah, Zaman, Akşam, Yeni Şafak gibi birçok gazetede çalıştı, köşe yazarlığı ve yöneticilik yaptı.TGRT'de günlük haber yorumculuğu yaptı. Barlas 2000 tarihli "Türkiye'de Darbeler ve Kavgalar Dönemi", "Turgut Özal'ın Anıları" (2000) ve 2001 tarihli "Türkiye Üzerine Pazarlıklar" kitaplarını yazdı. 2003 yılında kızı Ela Barlas ile bir haber programı hazırladı ve sundu.

Aldığı bakanlık teklifini siyasetçi değil, gazeteci olduğu gerekçesiyle geri çevirdi. 2008 yılı içinde kısa bir süre ATV'de ana haber sunuculuğu yaptı.

Can Paker'in eniştesi; eski ticaret, ekonomi ve devlet bakanlığı ile Gaziantep milletvekilliği yapmış Cemil Sait Barlas'ın oğludur. Canan Barlas ile evli olan Mehmet Barlas'ın Cemil Barlas ve Ela Barlas adında iki çocuğu bulunuyor.