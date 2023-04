Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Omuz omuza 14 Mayıs'a yürüyoruz

DHA

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İzmir'de 1'inci Bölge'den ilk sırada milletvekili adayı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Konak İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Programda Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra İzmir 1'inci Bölge'den 11'inci sırada milletvekili adayı Sait Başdaş ve partililer yer aldı.

Toplantıda konuşan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Hep birlikte İzmir'in huzuruna çıktık. Tüm teşkilatımızla birlikte 'Ya Allah, bismillah' dedik. Gayretle, omuz omuza 14 Mayıs'a yürüyoruz. Durmadan, yorulmadan sandıkları patlatana dek çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yıllık bir destan var. Türkiye'nin her bir karışına ilmek ilmek işlenen bir anlayış var. Her alanda devasa bir seferberlik, devrimler var. Milletimiz her şeyin en iyisine layık. 85 milyonun her birini ayırt etmeden, ötekileştirmeden hizmete talip olduk. 14 Mayıs'ta da yine aynı ruhla memleketin her bir evladını değerli görerek hizmete talibiz.