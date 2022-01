Ankara Keçiören’de bir törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnaklılara müjdeyi verdi, “İnşallah Cudi'de raket sesleri çınlayacak” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'nın Keçiören ilçesinde Ayvalı Gençlik Merkezi'nin temel atma törenine katıldı.

Kasapoğlu, burada Şırnaklılara müjdeyi verdi.

“Bir zamanlar terörle karartmaya çalıştıkları Cudi'de hamdolsun ulusal bir tenis turnuvası düzenledik” diyen Kasapoğlu, şöyle devam etti:

“CUDİ RAKET SESLERİYLE ÇINLAYACAK”

“Oradaki raket sesleri, terörün o karanlık yüzünü, o kötü sesini örtmüş, yok etmişti. Keçiören'den bir müjde paylaşıyorum. Oradaki çiçeklerimizi, güzelliklerimizi soldurmaya çalışanlara inat, inşallah Cudi'de raket sesleri mayıs ayında bir uluslararası tenis turnuvasıyla çınlayacak. Şimdiden bu önemli çalışmanın başta Şırnak olmaz üzere, doğumuzun, güneydoğumuzun gençlerine hayırlı olmasını diliyorum.”

Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Şırnak'a müjde ViDEO



“ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN BURADA BİR KULÜBESİ DAHİ YOK”

Son 20 yılda Türkiye'nin her yerine spor ve gençlik yatırımları yaptıklarını aktaran Kasapoğlu, “Cumhur İttifakı olarak her daim gençlerimizin yanında olduk, her zaman özveriden kaçınmadan onların yanında olacağız. Gençlerimizle aramıza giremeyecekler. Onları kullanamayacak, istismar edemeyecekler. Gençlerimizin umutlarını, ümitlerini söndüremeyecekler. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin burada bir kulübesi dahi yok. Biz onlara inat tüm Türkiye'de olduğu gibi, Ankara'nın mahallelerine, köylerine kadar dört dörtlük tesislerimizle hizmet çıtasını daha yükseğe taşımaya devam edeceğiz.” diye konuştu.