Mehmet Muş: 18 ayda 53 milyar lira kamu zararının önüne geçtik

Ticaret Bakanı Muş, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadeleye ilişkin, "Son 18 ayda, 53 milyar lira tutarında kamu zararının önüne geçtik" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Yasa Dışı Ticaretle Mücadelenin Önemi Konferansı'na katıldı.

Konferansta, Bakan Muş'un yanı sıra, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve davetliler yer aldı.

Bakan Muş, yasa dışı ticareti önlemek için yapılan çalışmalara devam edildiğini belirterek, "Yasa dışı ticaretle mücadele; haksız rekabetin önlenmesi, ülkemizin ekonomik çıkarlarının ve güvenliğinin muhafaza edilmesi, dürüst ticaret erbabımızın ve halk sağlığının korunması gibi asla ödün vermeyeceğimiz konulara doğrudan temas ediyor. Bu sebeple yasa dışı ticareti önlemek için tüm gümrüklü sahalarımızda ve ülke sathında çalışmalarımızı hız kesmeden ve titizlikle sürdürüyoruz. Kaçakçılıkla mücadelenin güçlü, teknik, beşeri ve idari kapasiteye dayandığı bilinciyle, bakanlık olarak, teknik altyapımıza, beşeri sermayemize ve idari kapasitemize son 10 yılda 1 milyar liranın üzerinde yaptırım yaptık. Bu çalışmalarımızın bir sonucu olarak, Gümrük Muhafaza ekiplerimizce yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri neticesinde, 2022 yılı Aralık ayı itibarıyla toplam 10,7 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirdiğimizi memnuniyetle ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

41,5 milyar lira değerinde sahte fatura tespit ettik"

Bakan Muş, akaryakıt kaçakçılığının, ülke ekonomisi ve güvenliği ile insan ve çevre sağlığı bakımından son derece önemli bir sorun olduğuna işaret ederek, "Ayrıca, sahte fatura düzenleme ve kullanma suretiyle, geçmiş dönemde ülkemizde mali usulsüzlüğe en çok konu olan alandır. Bakanlığımızın koordinasyonu ve ilgili kurumlarla gerçekleştirdiğimiz iş birliği çerçevesinde, ihtiyaç duyulan bazı mevzuat düzenlemelerini hayata geçirdik. İdari ve teknik kapasitenin artırılmasını sağladık. Uygulanan denetimlerin etkinliğini artırdık, çok boyutlu ve kapsamlı bir mücadele stratejisi yürüterek akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele faaliyetlerinde önemli ilerlemeler kaydettik. Bakanlığımız bünyesindeki Akaryakıt Özel Ekibi'nce yürütülen çalışmalarda; 15,6 milyar lira değerinde vergi ziyaı ile 41,5 milyar lira değerinde sahte fatura tespit ettik. 2021 yılı sonunda yürürlüğe giren Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadeleye Yönelik Tedbirler Genelgesi ile Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalar, bakanlığımız koordinesinde hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, dış satış yöntemiyle gerçekleştirilen suiistimallerin engellenmesine yönelik çalışmalar yürütülerek, yalnızca son 18 ayda, 53 milyar lira tutarında kamu zararının önüne geçtik." ifadelerini kullandı.

"Yeni düzenlemeler yürürlüğe giriyor"

Tütün ve tütün mamulleri sektörünün, ciddi vergi kayıpları ve haksız rekabete neden olduğunu ve üzerinde kararlılıkla durduklarını kaydeden Muş, "Son dönemde tespit edilen yeni usulsüzlükler, bu alanda etkin bir denetim mekanizmasını elzem hale getirdi. Bu doğrultuda, ilgili bakanlıklarla koordinasyon içerisinde Tütün Özel Ekibi'ni hayata geçirdik. Özel ekip; makaron ve sigara filtresi gibi 24 milyon lira değerinde ürün ele geçirdi. Ayrıca, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce 2022 yılında 205 milyon lira değerinde tütün ve tütün mamulü yakalaması yapıldı. Öte yandan, bakanlığımız koordinasyonunda yeni kaçakçılık yöntemlerini önlemeye yönelik mevzuat çalışmaları yürütülmektedir. Bu doğrultuda, 30 Kasım 2022 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen değişiklikler kapsamında idari para cezaları, hapis cezaları, teminat ve benzeri gereklilikler gibi yeni düzenlemeler yürürlüğe giriyor." açıklamasında bulundu.

"147 bin litrelik yakalama gerçekleştirildi"

Bakan Muş, alkol kaçakçılığına ilişkin, "Bakanlığımız bünyesinde, toplum sağlığını sahte ve kaçak ürünlerle tehdit eden, birçok vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan alkollü içki kaçakçılığı ile mücadeleyi de ciddi şekilde sürdürüyoruz. Alkollü içki sektöründe kayıt dışı ya da izinsiz üretimlerin engellenmesine yönelik çalışmalar; başta insan sağlığının korunması olmak üzere, ülkeye kaçak yollarla getirilen bandrolsüz ürünlerin ve sahte içkilerin tespit edilmesi ve muhtemel vergi kayıplarının önlenmesi açısından da hayati önem arz ediyor. Bakanlığımız Gümrük Muhafaza birimlerince, 2020-2022 yılları arasında toplam 109 milyon lira değerinde kaçak alkollü içki yakalaması gerçekleştirildi. 2022 yılı içerisinde ise 32 milyon lira değerinde 147 bin litrelik yakalama gerçekleştirildi. Ülkemizde son yıllarda tek seferde yapılan en yüksek miktarlı alkollü içki yakalamasına imza atarak Mersin'de toplam 86 bin 245 şişe alkollü içkiye el koyduk." dedi.