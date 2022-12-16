Mehmet Muş: İhracatta koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız

Ticaret Bakanı Muş, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, "Yılın tamamlanmasına 15 gün kaldı, ihracatta geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız" dedi.

2023'e sayılı günler kaldı.

Türkiye ihracatta hedef pazarlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yeni perspektifler kazanmak için de Güneydoğu Asya ülkeleri ile bir araya geliyor.

Dış ticarette kasım ayı raporunda, en yüksek aylık ihracat değerine ulaşıldığı açıklanmıştı.

İhracat konusunda net mesajlar verildi

Son olarak Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracat rakamlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'ne katılan Bakanı Mehmet Muş, ihracat konusunda net mesajlar verdi.

"Koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız"

Bakan Muş: "Yılın tamamlanmasına 15 gün kaldı, ihracatta geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız." dedi.

Stokçulukla mücadele

Bakan Muş, stokçulukla mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada, "Stokçuluk yapanlar sonuçlarına katlanacak." dedi.

Enflasyon mesajı

Enflasyonla mücadeleye ilişkin net mesajlar veren Bakan Muş, "Enflasyonda da düşüşü yakalayacağımız düşünüyorum. Bu bir süreç istiyor. Belirli bir periyot içerisinde normalleşmeye gitmiş olacağız." ifadelerini kullandı.