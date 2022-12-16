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    Mehmet Muş: İhracatta koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız

    Ticaret Bakanı Muş, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, "Yılın tamamlanmasına 15 gün kaldı, ihracatta geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız" dedi.
    • 16.12.2022 - 10:42
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 11:25
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    Mehmet Muş: İhracatta koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız

    2023'e sayılı günler kaldı.

    Türkiye ihracatta hedef pazarlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    Yeni perspektifler kazanmak için de Güneydoğu Asya ülkeleri ile bir araya geliyor.

    Dış ticarette kasım ayı raporunda, en yüksek aylık ihracat değerine ulaşıldığı açıklanmıştı.

    İhracat konusunda net mesajlar verildi

    Son olarak Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracat rakamlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'ne katılan Bakanı Mehmet Muş, ihracat konusunda net mesajlar verdi.

    Mehmet Muş: İhracatta koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız #1

    "Koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız"

    Bakan Muş: "Yılın tamamlanmasına 15 gün kaldı, ihracatta geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız." dedi.

    Stokçulukla mücadele

    Bakan Muş, stokçulukla mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada, "Stokçuluk yapanlar sonuçlarına katlanacak." dedi.

    Enflasyon mesajı

    Enflasyonla mücadeleye ilişkin net mesajlar veren Bakan Muş, "Enflasyonda da düşüşü yakalayacağımız düşünüyorum. Bu bir süreç istiyor. Belirli bir periyot içerisinde normalleşmeye gitmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

    Mehmet Muş: İhracatta koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız #2


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