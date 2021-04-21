Mehmet Muş kimdir? Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un hayatı ve biyografisi..

Mehmet Muş kimdir? Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un hayatı ve biyografisi..

21 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevinden alındı. Pekcan'ın yerine Mehmet Muş atandı. Peki, Mehmet Muş kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

21 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevinden alınarak onun yerine Mehmet Muş atandı.

Bu gelişmenin ardından Mehmet Muş'un hayatı ve biyografisi hakkında araştırmalar hız kazandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşinin yönetim kurulu başkanı olduğu şirketten dezenfektan alımı yapıldığı kabul edilmişti.

Peki, Mehmet Muş kimdir? İşte, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un hayatı ve biyografisi...

MEHMET MUŞ KİMDİR?

1 Mayıs 1982 tarihinde Trabzon'un Sürmene ilçesinde dünyaya gelen Mehmet Muş, Türkiye Büyük Millet Meclisi 24, 25 ve 26. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekilidir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitiren Mehmet Muş, lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimi için ABD'ye gitmiş ve yüksek lisans eğitimini Washington State University School of Economic Sciences'de Ekonomi alanında tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında Ekonomi Doktorasını tamamlamıştır.

Özel sektörde Bütçe Planlama ve Raporlama Uzmanı olarak çalışmıştır. 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'den İstanbul Milletvekili olarak seçilen Muş, TBMM'de Dışişleri Komisyonu üyeliği yapmıştır.

Aynı dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinde bulunan Muş, NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliği’nin yanı sıra AK Parti Genel Merkez Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

Numan Kurtulmuş'un Başbakan Yardımcılığı görevine atanmasından sonra, 27 Ağustos 2014 tarihinde yapılan AK Parti 1. Olağanüstü Kongresinde Ekonomiden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Genel Kurulunda yeniden AK Parti MKYK üyeliğine seçilen Muş, evli ve bir çocuk babasıdır.