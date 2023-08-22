Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları'nda sahnelenecek temsiller hakkında bilgi aldı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi’ne gitti.

Ersoy’u ziyaretinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan karşıladı.

Karadağlı temsiller hakkında bilgilendirdi

Karadağlı, Bakan Ersoy’a Ekim ayında perdelerini açacak olan Devlet Tiyatrolarında sahnelenecek temsiller hakkında bilgi verdi.

Mehmet Nuri Ersoy yeni sezonda Devlet Tiyatroları'nda sahnelenecek temsiller hakkında bilgi aldı

Kostümlerin hazırlık çalışmalarını inceledi

Ersoy ayrıca yeni sezonda sanatçılar tarafından giyilecek kostümlerin hazırlık çalışmalarını inceledi.

Mehmet Nuri Ersoy yeni sezonda Devlet Tiyatroları'nda sahnelenecek temsiller hakkında bilgi aldı

Adaylarla sohbet etti, başarılar diledi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen mülakata katılan adaylarla da sohbet etme fırsatı bulan Bakan Ersoy, adaylara başarı dileklerini iletti.

Mehmet Nuri Ersoy yeni sezonda Devlet Tiyatroları'nda sahnelenecek temsiller hakkında bilgi aldı
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