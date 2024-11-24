Formula 1'in yeniden Türkiye'de yapılması için çalışmalar devam ediyor.

Konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Meclis'te düzenlenen komisyonda açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy, Formula 1'in yeniden İstanbul'da düzenlenmesi için gerekli bütün adımları attıklarını söyledi.

"BİR FİRMAYLA FORMULA 1 SÜRECİNİ YÜRÜTÜYORUZ"

Bakan Ersoy açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle bakın oradaki miktar dört milyar değil. Eğer konu teminatsa miktar dört milyar değil. Orada bir yanlış şey var herhalde. Yaklaşık maliyeti teminatın. Hani bugün kura çevirirsek iki yüz yetmiş milyon lira. Yani söz konusu rakam dört milyar değil, ikincisi eski firmayla devam ediyor olsaydık şu anda aylık 730 bin lira kira alıyor olacaktık.



Şu anda aylık 300 bin dolar kira alıyoruz. Ayrıca bu firmanın verdiği teminat da şu anda Vakıflar Genel Müdürlüğü'müzün mevzuatına uygun.



Kira ödemelerinde düzenli yapmaya devam ediyor. Ama bakın şimdi burada bir ayrıntıya girmek istiyorum. Açık ihale yapılmıştı biliyorsunuz. davet usul değil. Açık iki firma başvurmuştu.



Firmanın bir tanesi evrakları yeterli olmadığı için elendi zaten biz bir tane firmayla. devam edebildik yolumuza. O bir tane firmayla da birlikte biz Formula 1 sürecini yürütüyoruz. Şimdi esas oradaki konu ne? İhalenin ana konusu neydi derseniz hani orada yatırım şartları var, vakıfların gelirlerini arıyor.