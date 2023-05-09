Mehmet Nuri Ersoy paylaştı: Kız Kulesi, ışık ve lazer gösterisiyle perşembe günü açılıyor Kız Kulesi, 2 yıl aranın ardından 11 Mayıs Perşembe günü ziyarete açılacak. İstanbul'un simge yapısının açılışında ışık ve lazer gösterisi de yapılacak.

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İstanbul denilince akla gelen simge yapılardan biridir Kız Kulesi...

Tarihi M.Ö. 410 yılına kadar uzanan Kız Kulesi, Eylül 2021'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyona alındı.

İstanbulluların özlediği Kız Kulesi, 11 Mayıs'ta anıt müze olarak ziyarete açılacak.

Kız Kulesi'ne özlem sona eriyor

Sultan 2. Mahmut dönemindeki orijinal haline kavuşan Kız Kulesi, yeniden İstanbul'un göz bebeği haline gelecek.

Kız Kulesi'nin açılışında ise vatandaşları bazı sürprizler bekliyor.

Buna göre 11 Mayıs Perşembe günü saat 21.00'de ışık ve lazer gösterisi yapılacak.

11 Mayıs'ta açılıyor: Işık ve lazer gösterisi yapılacak

Açılışa ilişkin videolu paylaşım ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapıldı.

Bakan Ersoy, Kız Kulesi'yle ilgili paylaşımıyla İstanbullulara beklediği haberi verdi.

Ersoy paylaşımında, "Aslına uygun olarak restore ettiğimiz Kız Kulesi anıt eser olarak kapılarını açıyor. 11 Mayıs Perşembe günü saat 21.00'de gerçekleştireceğimiz ışık ve lazer gösterisine tüm halkımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Olası bir depremde bütünüyle zarar görme tehlikesi vardı

Öte yandan iki yıl önce başlatılan çalışmalar sırasında Kız Kulesi’nin, zaman içerisinde geçirdiği onarımlarda kullanılan beton ve çimento içeriğindeki tuzlar ve diğer kimyasallar nedeniyle zarar gördüğü, taşıyıcı kolon ve kirişlerin bile birbirine bağlı olmadığı anlaşılmıştı.

Yapılan incelemeler, oluşabilecek büyük bir depremde İstanbul’un göz bebeği olan Kız Kulesi'nin bütünüyle zarar göreceğini de gözler önüne sermişti.

Özgün mimarisiyle dikkat çekiyor

Başlatılan restorasyon çalışmalarında günümüze ulaşmış kaynaklardaki en çok bilgi ve belgenin olduğu 18. yüzyıl sonu verileri kullanıldı. Bu bilgiler ışığında kule ve kale bölümündeki özgün olmayan çatı ilaveleri kaldırılarak, özgün durumuna getirildi.

Süreç boyunca kimyasal analizler, georadar görüntüleme sistemleri, lazer tarayıcılar gibi teknolojilerle yapının statik sorunları tespit edildi ve güçlendirme yöntemleri belirlendi.

Georadar çalışmaları sırasında içinde boşluk gözlemlenen özgün duvarların enjeksiyon yöntemiyle güçlendirilmesi yapıldı. Yapının tarihi beden duvarları, paslanmaz çelikten görünmez gergilerle güçlendirildi ve kale bölümünün özgün dendan duvarları ortaya çıkarıldı.

Aslına uygun şekilde restore edildi

Balkon döşeme karkası üzerinde ahşap taşıyıcılarla duvar ve kubbe aslına uygun olarak oluşturuldu, duvarların ahşap kaplamaları tamamlandı ve dekoratif öğelerinin imalatı yapıldı.

Kubbe ise özgün malzemesi olan kurşunla kaplandı. Bakır alem ise konservasyon çalışmaları yapılarak altın varak ile kaplandı. Özgün aleme zarar vermeden yanına yıldırımdan korunma amaçlı paratoner yapıldı.

Ahşap seğirdim terası da olacak: Vatandaşlar, İstanbul'u dilediği gibi izleyebilecek

Yapılan çalışmalar sonucu ziyaretçilerin avluda bulunan ahşap seğirdim terasında da dolaşarak merdivenlerden kuleye çıkabileceği ve İstanbul’u diledikleri gibi izleyebilecekleri alanlar oluşturuldu.

Tüm bu çalışmalar sonucunda bugüne kadar İstanbulluların İstanbul’dan izlediği Kız Kulesi, artık kuleden İstanbul’un doyasıya izlendiği bir anıt müze olarak yoluna devam edecek.