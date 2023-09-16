Mehmet Nuri Ersoy: Şehirlerimiz gastronomide denizde yüzüp derede boğuluyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk kültürünün zenginliğini uluslararası arenada tanıtmak istediklerini belirtirken, "Şehirlerimizin çok güzel yemek çeşitleri var ancak bunu dünya mutfağıyla birleştirip sunamıyoruz" dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın iş birliğinde düzenlenecek GastroANTEP Kültür Yolu Festivali programlarında Panorama 25 Aralık Müzesi'nde Suna Kan Orkestra konseri ve Havara açılışına katıldı.

Daha sonra Arda Türkmen ile Söyleşi programına katılan Ersoy katılımcılara hitap etti.

Bakan Ersoy, "Açıkçası bizim şehirlerimizin çok güzel yemek çeşitleri var ancak bunu dünya mutfağıyla birleştirip sunamıyoruz. Bu aslında denizde yüzüp derede boğulmak gibi bir şeydir." dedi.

"Şehirlerimiz gastronomide denizde yüzüp derede boğuluyor"

Kültür ve gastronomi etkinliklerinin arttırılacağını söyleyen Bakan Ersoy şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Beyoğlu'nda düzenlediğimiz festival yoğun bir katılım alınca biz de bunu sadece İstanbul ile sınırlı kalmasın dedik ve her sene 5 şehirde yapmaya başladık. Bu sene 11 şehre çıktı. İnşallah önümüzdeki sene 15-16 şehirde yapılacak. Hedefimiz 35 şehre çıkmak. Öncelikle hedefimiz vatandaşlarımızın kolay ve etkin bir şekilde kültür ve sanata ulaşmasını sağlamaktır. Bunu yaparken de kültür sanata ve sanatçıya destek olmak istiyoruz. Şehirlerimizin tanıtımını bu festivallerle hem ulusal hem de uluslararası tanıtımını sağlıyoruz. GastroCity çok farklı bir şeydir. Örneğin Londra önemli bir GastroCity şehridir. Ama baktığınızda çok önemli bir yemek çeşitlilikleri yoktur. İşin özü şudur, eğer siz dünya mutfağını çok iyi bir konseptle doğru şekilde sunarak pazarlarsanız şehirlerinizde işlerseniz işte o zaman GastroCity şehri olursunuz. Michelin yıldızı da gelir her türlü uluslararası tescil de gelir. Açıkçası bizim şehirlerimizin çok güzel yemek çeşitleri var ancak bunu dünya mutfağıyla birleştirip sunamıyoruz. Bu aslında denizde yüzüp derede boğulmak gibi bir şeydir.

Katılımcı rekoru hedefleniyor

Ersoy, Kültür Yolu Festivalleri Projesi'ne ilginin büyük olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

2021'deki Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, 78 mekanda, 2 bin 183 sanatçının katılımıyla 381 etkinlik gerçekleştirildi. Yaklaşık 7 milyon 900 bin ziyaretçi ağırlandı. 2022'de Beyoğlu, Başkent, Troya ve Sur Kültür Yolu Festivalleri ile birlikte kapsamını genişleterek projemize dahil ettiğimiz Konya Mistik Müzik Festivali'ni gerçekleştirdik. Toplam 7 festivalde, 20 binden fazla sanatçının katılımıyla 362 ayrı mekanda düzenlenen 4 binden fazla etkinliğe 33 milyon kişi katıldı. 2023 festival çalışmalarımıza işte bu muazzam rakamların şevkiyle başladık. Nevşehir, Erzurum, Trabzon, Gaziantep, İzmir ve Antalya'yı projemize dahil ettik. 11 şehrimizde belirlenen 500'den fazla mekanda, 30 bine yakın sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecek 4 binden fazla etkinlik planladık. Nevşehir Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'ni, Trabzon Sümela ve Erzurum Palandöken Kültür Yolu Festivallerini tamamladık. Toplam katılımcı sayısı 3 milyon 710 bin kişiye ulaştı. Troya Kültür Yolu Festivali'ni de 9 Eylül’de başlattık, 9 günlük şölen yarın sona erecek. 5 Ağustos'ta başlayan Kapadokya, Sümela, Palandöken ve Troya henüz bitmemesine rağmen 4 şehrimizdeki kültür yolu festivallerine bugüne kadar ki katılımcı sayısı 4 milyon 130 bine ulaştı. Rakamlar söze gerek bırakmıyor. Bugün açılışını yaptığımız GastroANTEP ve Başkent Kültür Yolu Festivalleri ile bu rakamları çok daha yukarıya çekeceğiz. İnanıyorum ki 11 festivalimiz tamamlandığında, kültür-sanat etkinlikleri noktasında Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan yeni bir katılımcı rekorunu inşallah tarihe not düşeceğiz.

"Dünyada bu büyüklükte, zenginlikte ve yaygınlıkta ikinci bir festival silsilesi yoktur"

Ersoy, Gaziantep'in sahip olduğu kültür ve medeniyet mirasıyla ayrıcalıklı bir şehir olduğuna dikkati çekerek gastronomiyle ilgili birçok çalışma ve proje yürüttüklerini anlattı.

Ersoy, şunları kaydetti:

Bu yıl imzaladığımız ek sözleşme ile Michelin Rehberi, Türkiye'deki seçkisine İzmir ve Bodrum'u da dahil etmiştir. İzmir ve Bodrum için ilk kez gerçekleşecek restoran seçkisi, rehberin İstanbul'daki ikinci seçkisi ile birlikte 9 Kasım 2023 tarihinde yine İstanbul'da gerçekleşecek özel bir törenle duyurulacaktır. Ayrıca Michelin ile imzalanan sözleşme kapsamında Michelin Rehberi'nin İstanbul, İzmir ve Bodrum'u kapsayan değerlendirmeleri 5 yıl boyunca devam edecek ve rehber her yıl güncellenecektir. Bir yandan UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında giren Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar, bir yandan Michelin Rehberi'nde yerini alan İstanbul, İzmir ve Bodrum. Türk kültürünün zenginliğini uluslararası arenada en üst düzeyde ortaya koymaya, tanıtmaya bunu turizmdeki adımlarımıza en güçlü şekilde entegre ederek turizmimizi çeşitlendirmeye devam ediyoruz. Kültür Yolu Festivalleri bu yaklaşımımızın en istisna örneğidir. Dünyada bu büyüklükte, zenginlikte ve yaygınlıkta ikinci bir festival silsilesi yoktur.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)