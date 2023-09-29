Mehmet Nuri Ersoy: Terör örgütü propagandası yapılmasına karşıyız Altın Portakal Film Festivali'nde yaşanan Kanun Hükmü filmi krizi hakkında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin gücünü kullanarak terör propagandası yapılmasına karşı oldukalarını söyledi.

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Altın Portakal Film Festivali'nde, Kanun Hükmü filmi kriz çıkardı.

FETÖ propagandası festivalden çıkartılan filme destek için jüri ve birçok film de festivalden çekildi.

Protesto sonrası festivale geri alınan filme bu kez festivalin destekçisi Kültür ve Turizm Bakanlığı tepki gösterdi.

Bakanlık, terör propagandasına izin verilemeyeceği açıklamasıyla festivalden çekilme kararını açıkladı.

"Terör örgütü propagandası yapılmasına karşıyız"

Festivalde film krizi devam ederken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuya ilişkin ilk kez konuştu.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Tanıtımı programında soruları yanıtlayan Bakan "Festivalde sanatın gücü kullanılarak terör örgütü propagandası yapılmasına karşıyız." dedi.