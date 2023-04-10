Mehmet Nuri Ersoy, yerli ve milli otomobil Togg ile ilk sürüşünü gerçekleştirdi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u teslim almasının ardından trafiğe çıktı.

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Türkiye’nin yerli otomobili Togg için 2018’de başlayan macerada sona gelindi.

Türkiye'nin 60 yıllık hayali, yapılan özverili çalışmalar neticesinde nihayete erdi.

Togg'da ilk teslimat geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teslimat sonrası yanına eşi Emine Erdoğan'ı da alarak yerli otomobille tur attı.

Daha sonra ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teslimat yapıldı.

Togg, kabinedeki bakanlıklara da teslim edildi.

Bakan Ersoy, Togg ile ilk sürüşüne çıktı

Togg makam araçlarıyla görüntüler paylaşan bakanlar arasına Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da katıldı.

"Türkiye'nin otomobilini makam aracı olarak kullanmaya başladı"

Ersoy, Ankara’da Dumlupınar Bulvarı üzerinde gerçekleştirdiği T10 akıllı cihazı sürüşünü sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

Türkiye'nin otomobilini makam aracı olarak kullanmaya başladık. Yerli ve milli T10X akıllı cihazımız Togg ile gün sonunda yollardayız. 60 yıllık hayalimizin gerçekleşmesinde emeği olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ederiz.

Togg'u makam aracı yapan ilk bakan Mustafa Varank oldu

Sürecin başından itibaren yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg’u makam aracı olarak kullanan ilk bakan olmuştu.