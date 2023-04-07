Togg'u makam aracı olarak kullanan ilk isim Mustafa Varank oldu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u makam aracı olarak kullanan ilk isim olurken Sultanbeyli'deki programında yerli otomobile katıldı.

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Türkiye'nin milli ve yerli otomobili Togg yollarda...

Türkiye'nin yarım asırlık hayali gerçek olurken küresel mobilite markası Togg'un T10X akıllı cihazları milli otomobilin teslimatları başladı.

İlk siparişi, hayalin gerçekleşmesinde en büyük pay sahibi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan vermişti.

Biri Anadolu diğeri Gemlik model iki araç, bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne getirildi.

Togg kabine üyelerine teslim edildi

Tüm süreci yakından takip ederek Türkiye'nin milli otomobili için tüm imkanları seferber eden bir isim de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank oldu.

Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg'un T10X akıllı cihazları bugün itibari ile kabine üyelerine teslim edildi.

Varank'ın makam aracı Togg

Aracı teslim alan bir isim de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Togg’u makam aracı olarak kullanan ilk bakan oldu

Son olarak Varank, İstanbul Sultanbeyli’deki programlarında makam aracı olarak Togg’u kullandı.

"Tüm testlerden başarıyla geçti"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen günlerde Togg hakkında yaptığı açıklamalarda, "Dünyaya açılamaz' dedikleri Togg, Avrupa Birliği Mevzuatıyla uyumlu tüm testlerden başarıyla geçti. Öyle ki Türkiye’de ilk defa bir binek otomobil Araç Tip Onay Belgesi almaya hak kazandı. Onu da bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız, eliyle teslim etti." ifadelerini kullanmıştı.

"Bakan olarak hibrit araca biniyorum"

Bakan Varank yerli otomobil konusunda tüm destekerini sürekli dile getiriyor.

Mustafa Varank, dünyayla eş zamanlı olarak Türkiye'de ilk defa üretimi yapılacak yeni Toyota Corolla Hibrit modelini ilk makam aracı yapan Bakan olmuştu.

Varank konuya ilişkin "Benim makam aracım Toyota Corolla, hibrit bir araç. Türkiye'de örnek olsun diye bakan olarak hibrit araca biniyorum. Gayet de memnunum, hiçbir sıkıntım yok.